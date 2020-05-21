Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщалось ранее, в среду, 20 мая, в районе поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона “Луганск-1” полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.

В четверг, 21 мая, Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Сергею Губанову звания Героя Украины.

“Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” Губанову Сергею Леонидовичу — полковнику полиции (посмертно)”, — говорится в указе.

“Мы потеряли легендарного командира батальона “Луганск-1″. Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не предали присягу на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!”, — прокомментировал Зеленский.