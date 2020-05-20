Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс урегулирования ситуации на Донбассе оказался сложнее, чем он предполагал год назад.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В ходе пресс-конференции Зеленский отметил, что за время президентства осознал, что вопрос урегулирования ситуации на Донбассе действительно сложный и мало “просто перестать стрелять”, как он говорил об этом год назад.

“Что касается “просто перестать стрелять”: это сложный процесс. Я никогда не призывала, чтобы наша армия не отвечала… Я хотел показать всему миру, что у нас мощная армия, но мы не провоцируем, мы защищаем свою страну”, – заявил Зеленский.

Он отметил, что если боевики перестанут стрелять, то не знают, “что с ними будет”.

“Мы не стреляем по украинцам. Мы отвечаем боевикам”, – сказал Глава государства.