Президент Володимир Зеленський вважає, що була ймовірна загроза вторгнення російських військ в Україну, "проте на сьогодні це зупинилося".

Про це він заявив журналістам на всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.

“Я вважаю, що могла бути потужна ескалація, проте на сьогодні це зупинилося. Тут ніхто нічого не може гарантувати, бо ви ж знаєте, що у 2014-му році ніхто не очікував з боку Росії такі кроки. Тому гарантувати ніхто нічого не може. Але ймовірна ескалація зменшилася за останній місяць, це точно”, – сказав Зеленський.

“Будемо вірити, що повномасштабної війни не буде”.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).