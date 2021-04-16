Про це йшлося брифінгу за підсумками перемовин з лідерами Франції та Німеччини в Парижі, де Зеленський перебуває з офіційним візитом.

Як повідомлялося, коментуючи новий пакет санкції США проти Росії, американський президент Джо Байден зробив акцент на тому, що запропонував Путіну зустрітися в Європі й чиновники його адміністрації вже працюють над організацією можливої зустрічі.

Зеленський коментуючи таку ініціативу, зазначив:

“Я вважаю, що це правильно, це дуже вчасно і важливо. Коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать, так? І тому мені здається, що це могло б вирішити деякі питання. Тому що діалог між цими країнами — мені здається — повинен бути. Іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші. І повірте нам, ми це розуміємо”, – заявив Зеленський.

Президент заявив, що в разі, якщо Байден і Путін оговорюватимуть питання України, то без участі останньої це буде “не предметно”.

“Хоча… Якщо ви хочете мою думку: якщо вони будуть порушувати питання України, я упевнений, що таке питання може бути актуальним… Це не є… Питання навіть не в справедливості… Мені здається, що це не так предметно без нас. Воно не буде предметно правильно. І це ще раз показуватиме, що великим за розміром країнам здається, що все навколо них… Але мені здається, що світ набагато більший”, — додав Зеленський.