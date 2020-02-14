Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

“Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время “нормандского саммита” 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров “нормандской четверки”, – сказано в сообщении.

Отдельно было акцентировано внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.

“Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей”, – подчеркивается в сообщении.