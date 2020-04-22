Такое мнение он выразил в фильме “Год президента Зеленского”, показанном в эфире украинских телеканалов, сообщают #Буквы.

“Пашинский, Свинарчуки, есть еще много фамилий, и есть криминальные авторитеты. Хорошо поработала Служба безопасности, а потом их отпускают суды. Судебную систему в Украине надо полностью перезагрузить”, – отметил Зеленский.

Он добавил, что за годы в Украине выстроена такая судебная система, которая “не работает справедливо”.

“Я уверен в том, что там много судей нормальных, честных, действительно профессиональных. Но за все эти годы выстроена такая судебная система, что она не работает справедливо. Она, может, и работает профессионально, но в совсем другую сторону. Поэтому мы подготовили судебную реформу. Сложно, но мы это сделаем”, – подчеркнул Зеленский.

(На видео – с 18:04)