Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.
Согласно данным на сайте Верховной Рады, документ был 6 октября возвращен с подписью президента.
Так, в Украине с 2014 года действует мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения по валютным ипотечным кредитам. Его действие истекает 21 октября 2020 года.
Данным законом мораторий продлен на полгода – до 21 апреля 2021 года. Устанавливается запрет на принудительное взыскание имущества (имущественных прав), если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.
Также устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте. Будет действовать запрет для кредитных учреждений отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.
“Мораторий продлен, учитывая ситуацию, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года, и, как следствие, невозможности платить кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу”, – отмечается в сообщении ОПУ.
- 16 сентября Верховная Рада Украины повторно приняла закон о продлении моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Закон был принят с предложениями президента Владимира Зеленского. Изначально мораторий планировалось продлить до 1 января 2022 года, однако по предложению главы государства срок был сокращен до полугода.
- 16 июля под стенами Офиса президента собрался “финансовый майдан”, участники которого просили не изымать у заемщиков банка имущество.