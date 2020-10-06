Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым на полгода продлевается мораторий на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам.

Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, документ был 6 октября возвращен с подписью президента.

Так, в Украине с 2014 года действует мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения по валютным ипотечным кредитам. Его действие истекает 21 октября 2020 года.

Данным законом мораторий продлен на полгода – до 21 апреля 2021 года. Устанавливается запрет на принудительное взыскание имущества (имущественных прав), если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.

Также устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте. Будет действовать запрет для кредитных учреждений отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

“Мораторий продлен, учитывая ситуацию, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года, и, как следствие, невозможности платить кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу”, – отмечается в сообщении ОПУ.