У четвер, 15 квітня, знову відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони під головуванням президента Володимира Зеленського.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента.

Як зазначили в ОПУ, на порядку денному – “детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці з огляду на розпочатий державою процес зламу багаторічних корупційних схем”.

“Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі. Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами”, – сказано в повідомленні.

Крім того, члени РНБО розглянуть “другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем”.

В пресслужбі уточнили, що, окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені “більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави”.

Серед ключових питань засідання є також кібербезпека.

Окремо, в розділі “Різне”, будуть винесені на розгляд спеціальні питання від президента Володимира Зеленського.

“Офіс президента інформуватиме суспільство щодо результатів засідання на офіційному сайті”, – уточнили в ОПУ.