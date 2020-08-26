Об этом он сказал в интервью изданию Euronews.
Он считает, что если украинцы будут гордиться им, то это будет “самый высокий результат”.
“Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, – это самый высокий результат”, – сказал Зеленский.
Президент отметил, что за год работы делал все для того, чтобы его родственникам не было за него стыдно.
- Почти 60% украинцев недовольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 16-17 июля 2020 года.
- Согласно июньскому опросу группы “Рейтинг”, 53% украинцев считают, что некомпетентность власти может спровоцировать экономический кризис в Украине осенью этого года.
- Согласно проведенному в мае опросу Киевского международного института социологии (КМИС), более 60% украинцев не увидели успехов президента Украины Владимира Зеленского в вопросах борьбы с коррупцией и прекращения войны на Донбассе.