Глава государства Владимир Зеленский надеется на то, что украинцы будут им гордиться после окончания президентского срока.

Об этом он сказал в интервью изданию Euronews.

Он считает, что если украинцы будут гордиться им, то это будет “самый высокий результат”.

“Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, – это самый высокий результат”, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что за год работы делал все для того, чтобы его родственникам не было за него стыдно.