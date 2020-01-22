Об этом он сказал на всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопросы во время своего выступления.

Зеленский сообщил, что в начале весны в Украине стартует программа приватизации.

“На сегодня 500 предприятий готовы. В первые два года всем инвесторам, которые придут в приватизацию 10 млн долларов и выше, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Добро пожаловать!”, – заявил он.

Президент Украины также сообщил, что подготовлена новая программа “инвестор-няня”.

“Мы сейчас подготовили новую программу, которая называется Investment nanny. Каждому инвестору, который приведет в Украину более 100 миллионов долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, который говорит на 5 языках и 24/7 этот менеджер будет с вами работать”, – сказал он.