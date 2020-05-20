В американской прессе написали о том, как Владимир Зеленский снова стал фигурантом в американском предвыборном соперничестве между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Об этом говорится в статье американского издания The Washington Post, дословный перевод которой предоставляют #Буквы.

“Президент Украины Владимир Зеленский в среду поручил силовикам расследовать появившееся видео частных телефонных разговоров между вице-президентом США Джо Байденом и тогдашним Президентом Украины Петром Порошенко, которые состоялись несколько лет назад, и сказал, что разговоры следует расценивать как государственную измену.

На пресс-конференции в Киеве в Мариинском парке, посвященной первой годовщине его президентства, Зеленский снова втянул себя в американскую политику всего через восемь месяцев после телефонного разговора с президентом Трампом, ставшего причиной дела об импичменте.

Записи, которые впервые прозвучали на пресс-конференции во вторник в Киеве, рассказали немного нового о роли Байдена в отставке украинского генерального прокурора четыре года назад. Но Зеленский своими словами на пресс-конференции может преследовать цель одновременно умиротворить Трампа, дискредитировать Порошенко как соперника и запутать расследователей.

“Конечно, я слышал разговор Порошенко и Байдена. Я думаю, это не последнее, что увидят украинцы. Прокуроры, силовые ведомства должны отреагировать. Генеральный прокурор Украины зарегистрировал криминальное производство по запросу депутата Деркача вчера. Они будут расследовать”.

За несколько часов до пресс-конференции Зеленский написал для американского издания New York Times, что “история с импичментом некомфортна для него”.

“Это отвлекло Америку и международное внимание от проблем, которые имеют большее значение для Украины и втянуло нашу страну в историю о президенте Трампе”, – отметил он.

Пленки Байдена-Порошенко, вероятно, будут иметь такой же эффект. Офис генерального прокурора Украины анонсировал в среду открытие производства о государственной измене и злоупотреблении властью на основании утверждения депутата Деркача о том, что записи свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко.

Александр Качура, член партии Зеленского “Слуга народа” также анонсировал в среду, что он намеревается создать парламентскую временную следственную комиссию для изучения заявления Деркача.

Записи демонстрируют, что Байден, как он сам ранее и говорил публично, связывал гарантии кредита для Украины со стороны США в 2015 году с отставкой тогдашнего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Но Деркач, внефракционный депутат украинского парламента, который ранее ассоциировался с пророссийской парламентской фракцией, а также в прошлом имел связи с российской разведкой, использовал новые пленки для создания ряда недоказанных обвинений.



Деркач сказал, что получил записи от “журналистов-расследователей” и заявил, что они были записаны Порошенко.

“Аудиозаписи, опубликованные Деркачем, пророссийским депутатом, были сфабрикованы, чтобы дискредитировать Украину и втянуть ее в американскую предвыборную кампанию”, – сказал в заявлении нардеп от фракции “Европейской Солидарности” и пятый Президент Украины Петр Порошенко.

“В сущности, это российская провокация, не имеющая ничего общего с реальностью. Цель этого – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны США, которая строилась на протяжении пяти лет Президентом Петром Порошенко и вернуть нашу страну в сферу влияния России, а также ослабить международную проукраинскую коалицию”.

Политическое соперничество между Зеленским и Порошенко началось с президентской кампании год назад, которую выиграл Зеленский. Порошенко обвинял Зеленского в том, что тот был инструментом олигархов с российскими интересами. Зеленский обвинял Порошенко и его администрацию в коррупции и плохом управлении государством.

“Я не ваш оппонент, я – ваш приговор”, – говорил Зеленский Порошенко на их президентских дебатах.

После ухода из офиса Порошенко был допрошен в качестве свидетеля в более чем десяти криминальных производствах. В феврале прокуратура угрожала арестовать его, если Порошенко не явится на допрос.

Правительства западных государств выражали обеспокоенность, что бывшего Президента преследуют по политическим мотивам, однако украинские власти отрицали, что дела являются политическими.

Рудольф Джулиани, работающий персональным адвокатом Трампа, встречался с Деркачем во время своей поездки в Киев в декабре 2019 года. В опубликованных записях нет свидетельств в пользу старых обвинений со стороны Джулиани о том, что Байден требовал отставки Шокина для того, чтобы помочь своему сыну, Хантеру Байдену. В то же время Байден-младший зарабатывал от 50 до 100 тысяч долларов в месяц в украинской газовой компании Burisma, по деятельности владельца которой, бывшего министра, сейчас в Украине также ведется расследование.

В пленках, опубликованных во вторник, Байден не упоминает компанию Burisma или своего сына. Увольнение Шокина было не односторонним действием Байдена, прокурор был отправлен в отставку по ходу антикоррупционных реформ, разработанных Государственным департаментом США вместе с Европейским союзом и Международным валютным фондом.

Напомним, Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Офис Президента Владимира Зеленского является частью российской спецоперации против Украины.