Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как известно, 16 февраля парламент 289 голосами принял во втором чтении проект закона №4531 о возобновлении проведения конкурсов на государственные должности. Конкурсы были отменены на период карантина (соответствующий законопроект об изменениях в госбюджет 2020 принял Парламент в апреле прошлого года). За это время более 22 000 человек были назначены без конкурсов (более 10% общего количества госслужащих).

Спикер парламента Дмитрий Разумков указанный закон подписал. Однако президент вернул его с предложениями, текст которых пока не опубликован.

При рассмотрении законопроекта к нему пытались внести поправки, расширяющие полномочия исполняющих обязанности министров. Одна из поправок должна была вернуть и.о. ряд полномочий, в частности право на назначение заместителей и глав предприятий. В зале ее провалили. В зале звучали заявления, что эти поправки вносятся в одну кандидатуру — и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В результате 321 голосом “за” была поддержана поправка №13 главы комитета ВР по вопросам экономического развития, нардепа-“слуги” Дмитрия Наталухи. Ею частично расширяются полномочия и.о. министров. Также она устанавливает, что один и тот же исполняющий обязанности министра не может занимать должность более 60 дней.