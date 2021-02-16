На этой неделе парламент не будет рассматривать назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики.

Об этом сообщили источники #Букв.

На этой пленарной неделе депутаты не будут в третий раз пробовать назначить Витренко на должность в правительстве.

Вместе с тем депутаты внесли изменения в законодательство, которые позволят ему быть исполняющим обязанности в течение 2 месяцев.

16 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым возобновляются конкурсы на занятие должностей государственной службы.

К законопроекту внесли немало поправок. В частности, 321 голосом “за” была поддержана поправка №13 главы комитета ВР по вопросам экономического развития, нардепа-“слуги” Дмитрия Наталухи.

Ею частично расширяются полномочия и.о. министров. Также она предусматривает, что через 60 дней, если все еще не будет назначен министр, аннулируются полномочия и.о. министра. Однако поскольку закон не имеет обратной силы, то Юрий Витренко может и дальше исполнять обязанности министра.

В то же время в поправке также прописано, что “запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой Украины текущего созыва”. Поэтому если Верховная Рада в третий раз провалит его кандидатуру, Витренко будет лишен статуса исполняющего обязанности министра по вопросам энергетики.

Впрочем, в этом случае голосование за кандидатуру Витренко может произойти в четвертый раз.

“Это не запрещает вносить его кандидатуру в четвертый раз. Просто он не сможет выполнять в дальнейшем обязанности министра. Может оставаться заместителем. Но в моем понимании, если Рада не выразила доверие и поддержку определенному лицу, то каким образом он тогда может осуществлять функцию руководства органом. Очевидно, что это противоречит здравому смыслу”, — объяснил Наталуха в комментарии изданию “Левый берег”.

Как Витренко назначали и не назначили

16 декабря стало известно, что Банковая предлагает назначить бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко на должность первого вице-премьера по вопросам энергетики. #Буквы рассказывали, что назначение Витренко стало предметом торгов в парламенте, а также о том, в чьих интересах такое назначение.

Вечером того же дня всплыло, что Офис президента пролоббировал в Кабмине премию для Витренко в размере 170 млн гривен накануне голосования в парламенте за его назначение.

Витренко в “Нафтогазе” отвечал за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом”. После того как компания победила в арбитраже, Витренко требовал от “Нафтогаза” выплатить ему премию через суд. Именно об этой премии шла речь.

17 декабря профильный комитет не поддержал кандидатуру Витренко, впоследствии не поддержал и зал.

21 декабря правительство на экстренном заседании назначило Витренко и.о. министра энергетики, однако действующее законодательство определяет, что в таком статусе он может находиться не более 30 дней.