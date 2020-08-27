Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент на трассе Киев-Харьков, во время которого неизвестные расстреляли автобус с активистами "За життя".

Заявление опубликовано в Telegram-канале президента.

Как сообщалось ранее, 27 августа на трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус с представителями ОО “За життя”. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала сторонников различных политических сил, которые устроили стрельбу на трассе Киев-Харьков.

Президент Зеленский поблагодарил полицию за “быстрый результат”, и отметил, что такая эффективность должна стать нормой.

“Во-первых, общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин — получить ощущение защищенности. Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность к различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений “, – считает президент.

Также Глава государства подчеркнул, что расследование таких случаев должно проходить как можно быстрее и при этом суды должны принимать решения, “руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой”.

Кроме того, Зеленский отметил, что правоохранители сосредоточились на коррупции и экономических преступлениях, но не должны также и допустить возвращения “к “лихим 90-м” с дерзкими разборками на улицах”.

“Громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание”, — подытожил президент.