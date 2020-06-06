Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня, в День журналистов, отправился с представителями медиа в лес на велосипедах.

Об этом журналисты рассказали в соцсетях.

В “ВВС-Украина” написали, что велопрогулка – поздравление Президента журналистам с профессиональным праздником.

Журналист издания “РБК-Украина” Влад Красинский написал в Facebook, что Зеленский устроил велопрогулку и общение с представителями медиа в “Залесье”.

“Зеленский вывез журналистов в лес. Пять километров на велосипедах. Затем общение с президентом и кормление лошадей”, – написал Красинский.

Он также сообщил, что Президент проехал с журналистами пять километров по лесу, после чего они отправились кормить лошадей.

Для тех, кто не катается на велосипеде – подготовили гольф-кар.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель также была на встрече.

Кроме журналистов, на встрече были заместители Офиса Президента. В частности, Кирилл Тимошенко.

Именно Тимошенко ранее предлагал создать пул из 20 – 25 журналистов, которые будут задавать вопросы Президенту. Остальным представителям СМИ будут делать рассылку по результатам их встреч.

Также стоит отметить, что в июне 2011 года президент Виктор Янукович пригласил на двухчасовой разговор в резиденцию “Межигорье” шестерых журналистов. Он показывал им дом, бассейн, беседку и улей, а также – знаменитые пеньки, по которым прыгает, чтобы поддерживать спортивную форму.