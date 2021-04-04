Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Катар.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook.

В Офисе президента отметили, что в ходе визита Владимир Зеленский встретится с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Также запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

Фото: Офис президента

Первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, главой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.