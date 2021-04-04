Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook.
В Офисе президента отметили, что в ходе визита Владимир Зеленский встретится с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.
Также запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.
Фото: Офис президента
Первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, главой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.
- Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что украинские дипломаты и Офис президента “активно работают” над организацией встречи лидеров Украины и США. Организация встречи осложняется из-за ситуации с пандемией коронавируса.