Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия форума Age of Crimea 2020.

“Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время”, – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что жителям незаконно аннексированного Крыма нужен объективный источник информации.

“Мы должны говорить с крымчанами о том, что делает государство для их защиты. Поэтому так важно обеспечить вещание на Крым. Людям там необходим источник объективной информации о сегодняшней Украине”, – заявил глава государства.

Стоит отметить, что с 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. Вещание возобновилось с 17 июня 2015 года, когда телеканал переехал в Киев.

В 2016 году Верховная Рада Украины разрешила направлять средства госбюджета на поддержку ATR.

В феврале 2020 года телеканал заявил об угрозе закрытия из-за блокировки финансирования. Отмечалось, что из госбюджета Украины на финансирование ATR выделено 50 млн грн. Часть этих денег пришла на счет канала, но их заблокировало казначейство.