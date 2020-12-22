Соответствующие указы, датированные 22 декабря, опубликованы на сайте Офиса президента.
Накануне стало известно, что Ковалив покидает должность заместителя главы ОПУ, которую занимала с сентября 2019 года. О причинах своего решения она не сообщила.
Сегодня на сайте ОПУ появился соответствующий указ №580 об ее увольнении, подписанный Владимиром Зеленский.
Новым заместителем руководителя Офиса президента Украины стала Юлия Свириденко (согласно указу №581).
Что известно о Юлии Свириденко
Юлия Свириденко родилась в 1985 году в Чернигове. Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, специальность “менеджмент антимонопольной деятельности”, магистр менеджмента антимонопольной деятельности.
Трудовую деятельность Свириденко начала в 2008 году с должности экономиста по финансовой работе Украинско-андоррского совместного предприятия АО “АМП” (Киев).
В дальнейшем она работала оценщиком Черниговского междугородного бюро технической инвентаризации; советником главы Черниговской ОГА; начальником департамента экономического развития этой ОГА.
В марте 2018 года Свириденко стала первым заместителем главы Черниговской областной госадминистрации.
С июля по ноябрь 2018 года Свириденко исполняла обязанности главы ОГА.
С марта по сентябрь 2019 года она работала директором ООО “Сидко Украина” (специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции).
В сентябре 2019 года Свириденко стала заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. 22 июля 2020 года ее назначили первым заместителем министра развития экономики.
Эту должность Свириденко занимала вплоть до перехода на работу в ОПУ. Накануне Правительство уволило ее с должности замминистра (по собственному желанию).
Декларация
В декларации за 2019 год Свириденко указала квартиру в Киеве площадью 33,5 кв. м и квартиру в Чернигове площадью 74,3 кв. м. В совместной собственности с семьей указана квартира в Чернигове на 87,5 кв.м.
Во время работы в министерстве Свириденко получила 462 тыс. 263 грн зарплаты.
Свириденко замужем, имеет дочь.
Судя по декларации, ее муж – предприниматель. Он владеет автомобилем BMW Х3 2016 года выпуска, квартирой в Чернигове площадью 203,5 кв.м., земельным участком в Черниговской области площадью 1496 кв.м.
- В ноябре президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента.