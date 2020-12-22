Соответствующие указы, датированные 22 декабря, опубликованы на сайте Офиса президента.

Накануне стало известно, что Ковалив покидает должность заместителя главы ОПУ, которую занимала с сентября 2019 года. О причинах своего решения она не сообщила.

Сегодня на сайте ОПУ появился соответствующий указ №580 об ее увольнении, подписанный Владимиром Зеленский.

Новым заместителем руководителя Офиса президента Украины стала Юлия Свириденко (согласно указу №581).

Что известно о Юлии Свириденко

Юлия Свириденко родилась в 1985 году в Чернигове. Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, специальность “менеджмент антимонопольной деятельности”, магистр менеджмента антимонопольной деятельности.

Трудовую деятельность Свириденко начала в 2008 году с должности экономиста по финансовой работе Украинско-андоррского совместного предприятия АО “АМП” (Киев).

В дальнейшем она работала оценщиком Черниговского междугородного бюро технической инвентаризации; советником главы Черниговской ОГА; начальником департамента экономического развития этой ОГА.

В марте 2018 года Свириденко стала первым заместителем главы Черниговской областной госадминистрации.

С июля по ноябрь 2018 года Свириденко исполняла обязанности главы ОГА.

С марта по сентябрь 2019 года она работала директором ООО “Сидко Украина” (специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции).

В сентябре 2019 года Свириденко стала заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. 22 июля 2020 года ее назначили первым заместителем министра развития экономики.

Эту должность Свириденко занимала вплоть до перехода на работу в ОПУ. Накануне Правительство уволило ее с должности замминистра (по собственному желанию).

Декларация

В декларации за 2019 год Свириденко указала квартиру в Киеве площадью 33,5 кв. м и квартиру в Чернигове площадью 74,3 кв. м. В совместной собственности с семьей указана квартира в Чернигове на 87,5 кв.м.

Во время работы в министерстве Свириденко получила 462 тыс. 263 грн зарплаты.

Свириденко замужем, имеет дочь.

Судя по декларации, ее муж – предприниматель. Он владеет автомобилем BMW Х3 2016 года выпуска, квартирой в Чернигове площадью 203,5 кв.м., земельным участком в Черниговской области площадью 1496 кв.м.

  • В ноябре президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента.