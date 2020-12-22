Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя главы своего Офиса Юлию Ковалив, назначив вместо нее Юлию Свириденко.

Соответствующие указы, датированные 22 декабря, опубликованы на сайте Офиса президента.

Накануне стало известно, что Ковалив покидает должность заместителя главы ОПУ, которую занимала с сентября 2019 года. О причинах своего решения она не сообщила.

Сегодня на сайте ОПУ появился соответствующий указ №580 об ее увольнении, подписанный Владимиром Зеленский.

Новым заместителем руководителя Офиса президента Украины стала Юлия Свириденко (согласно указу №581).

Что известно о Юлии Свириденко

Юлия Свириденко родилась в 1985 году в Чернигове. Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, специальность “менеджмент антимонопольной деятельности”, магистр менеджмента антимонопольной деятельности.

Трудовую деятельность Свириденко начала в 2008 году с должности экономиста по финансовой работе Украинско-андоррского совместного предприятия АО “АМП” (Киев).

В дальнейшем она работала оценщиком Черниговского междугородного бюро технической инвентаризации; советником главы Черниговской ОГА; начальником департамента экономического развития этой ОГА.

В марте 2018 года Свириденко стала первым заместителем главы Черниговской областной госадминистрации.

С июля по ноябрь 2018 года Свириденко исполняла обязанности главы ОГА.

С марта по сентябрь 2019 года она работала директором ООО “Сидко Украина” (специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции).

В сентябре 2019 года Свириденко стала заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. 22 июля 2020 года ее назначили первым заместителем министра развития экономики.

Эту должность Свириденко занимала вплоть до перехода на работу в ОПУ. Накануне Правительство уволило ее с должности замминистра (по собственному желанию).

Декларация

В декларации за 2019 год Свириденко указала квартиру в Киеве площадью 33,5 кв. м и квартиру в Чернигове площадью 74,3 кв. м. В совместной собственности с семьей указана квартира в Чернигове на 87,5 кв.м.

Во время работы в министерстве Свириденко получила 462 тыс. 263 грн зарплаты.

Свириденко замужем, имеет дочь.

Судя по декларации, ее муж – предприниматель. Он владеет автомобилем BMW Х3 2016 года выпуска, квартирой в Чернигове площадью 203,5 кв.м., земельным участком в Черниговской области площадью 1496 кв.м.