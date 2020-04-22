Михеил Сакаашвили может стать вице-премьером по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля.

Вопрос его назначения могут внести в повестку внеочередной сессии уже в пятницу, если будут голоса.

Сейчас его кандидатуру обсуждают депутаты «Слуги народа» в различных чатах, сообщают источники Букв среди депутатов.

«Отношение к нему очень разное: кто-то за, кто-то сомневается, кто-то как всегда мутит воду как депутаты Коломойского», – рассказал один из депутатов.

По его словам, назначение согласовано с президентом.

Его там также рассматривают как “медийный таран, который должен помочь власти”.

Хотя некоторые из депутатов предостерегает, что может повториться та же история, что и у предыдущей власти, когда Саакашвили приняли как реформатора, а он превратился во врага.

Как известно, в 2014 многие представители команды Саакашвили были приглашены через Бориса Ложкина в команду Петра Порошенко и вошли во второе правительство Яценюка, в 2015 Саакашвили был назначен председателем одесской обладминистрации, а в 2017 уволен.

Саакашвили сначала обвинял в коррупции Арсения Яценюка, а затем и Петра Порошенко. После того как его лишили украинского гражданства в 2017 он встречался с Игорем Коломойским и ходили слухи, что он помогал грузинскому политику деньгами на акции протеста, а ГПУ обвинила в сотрудничестве с Сергеем Курченко. Саакашвили поддерживал Зеленского на выборах президента.

Саакашвили вернулся в Украину в 2019 после избрания Владимира Зеленского президентом. Впрочем он не получил позиций во власти и в последнее время был только постоянным гостем программ Савика Шустера на канале Украина Рината Ахметова.