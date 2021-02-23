Владимир Зеленский пригрозил фракции роспуском парламента, если они не поддержат его вето к закону о государственной службе.

Об этом Буква рассказал один из депутатов фракции. Такое мнение Зеленский высказал на встрече с руководством фракции.

“Он сказал, что рассматривает и такой результат”, – рассказал собеседник издания.

Он такж предположил, что это было сказано для мобилизации депутатов.

Возможно, именно поэтому, даже не все депутаты одинаково трактуют его слова, некоторые утверждают, что о разгоне президент не говорил.

В то же время следует отметить, что еще после конституционного кризиса депутаты “Слуг народа” перестали бояться роспуска Рады из-за низкого рейтинга своей политсилы.

Во вторник Рада рассматривает предложения президента к закону № 4531 (речь идет о решении вопроса относительно полномочий и.о. министра, в данном случае временного главы Министерства энергетики Юрия Витренко).

Как известно, 16 февраля Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым возобновляются конкурсы на занятие должностей государственной службы. Его дополнили правками относительно “полномочий и.о. министра “.

В зале звучали заявления, что эти поправки вносятся под одну кандидатуру – и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В результате была поддержана поправка главы комитета ВР по вопросам экономического развития, нардепа-“слуги” Дмитрия Наталухи. Ею частично расширяются полномочия и.о. министров. При этом она устанавливает, что один и тот же исполняющий обязанности министра не может выполнять эти расширенные полномочия более 60 дней.

Владимир Зеленский указанный закон ветировал и призвал Верховную Раду изъять из него “нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна”.

По мнению Зеленского, “если в течение длительного времени нардепы не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства”.