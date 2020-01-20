Супруга нардепа от "Слуги народа" Святослава Юраша, создавшего межфракционное объединение "Ценности, достоинство, семья" для защиты консервативных вечных ценностей, изображала лесбиянку во время фотосессии.

#Буквы проанализировали ее записи в соцсетях.

В постах Софии за последнее время – о ребенке, кошках, освобожденных пленных, а также о том, как она гордится мужем.

Но вот ее записи, датированные 2015 – 2017 годами – совершенно иного характера.

София Юраш позиционировала себя как косплей. Это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги.

В соцсетях ее можно было найти с ником grellkaLoli.

Но некоторые ее записи откровенно вызывают недоумение.

На фото, опубликованном в 2015 году, она даже отыграла образ лесбиянки, дополнив снимок тем самым неоднозначным хэштегом.

Когда Юраш сообщал, что в Раде создают межфракционное объединение “Ценности, достоинство, семья”, то писал, что в молодости прошел через “все стадии деконструктивистских дуростей, релятивистских банальностей и других деструктивных фривольностей”.

Также он отреагировал на комментарий одного из пользователей, опубликовавшем скрин, на котором его нынешняя супруга изображает лесбиянку.

Кроме этого, он публиковал скрин пояснения супруги, в котором она написала, что история с косплей была, когда ей было 14 лет, но война на Донбассе изменила ее “от корки до корки”.