В Закарпатской области в городе Мукачево мужчина пожаловался на полицейских и совершил самоубийство в прямом эфире.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Закарпатской области.

“Мукачевская местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного доведения мукачевца до самоубийства”, – говорится в сообщении.

Данную информацию обнаружили в ходе мониторинга социальной сети. Мужчина на видео жаловался на действия полицейских и в дальнейшем покончил жизнь самоубийством.

Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства. Досудебное расследование будет осуществлять следователи ТУ ГБР во Львове.

Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч. 1 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства).