Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Закарпатской области.
“Мукачевская местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного доведения мукачевца до самоубийства”, – говорится в сообщении.
Данную информацию обнаружили в ходе мониторинга социальной сети. Мужчина на видео жаловался на действия полицейских и в дальнейшем покончил жизнь самоубийством.
Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства. Досудебное расследование будет осуществлять следователи ТУ ГБР во Львове.
Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч. 1 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства).
- Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.