Об этом говорится в коммюнике, обнародованном Министерством иностранных дел Литвы.
Платформа задумала, как коалиция независимых правозащитных организаций, объединивших свои усилия для сбора, обработки, проверки и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека, в том числе пыток, совершенных белорусскими властями в преддверии президентских выборов 2020 года и в последующий период.
“Целью Платформы является сбор, обработка, проверка и хранение информации, документации и доказательств серьезных нарушений международного права в области прав человека, совершенных в Беларуси в преддверии президентских выборов в 2020 г. и в последующий период. Для этого Платформа будет опираться на текущую работу белорусских правозащитных организаций по документированию нарушений прав человека в Беларуси”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что собранные документы будут использоваться в ходе любых будущих независимых уголовных расследований и судебных разбирательств “в соответствии со стандартами международного права в национальных, региональных или международных судах и трибуналах, которые обладают или могут в будущем обладать юрисдикцией в отношении этих преступлений в соответствии с международным правом”.
Инициативу поддержали Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швейцария и Эстония.
- В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
- Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
- В начале марта белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA выпустил фильм-расследование “Золотое дно” о “роскошной жизни” непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.