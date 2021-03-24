США, Канада и 17 стран Европы поддержали инициативу о создании международной платформы (International Accountability Platform for Belarus), которая будет заниматься сбором доказательств преступлений против прав человека непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в коммюнике, обнародованном Министерством иностранных дел Литвы.

Платформа задумала, как коалиция независимых правозащитных организаций, объединивших свои усилия для сбора, обработки, проверки и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека, в том числе пыток, совершенных белорусскими властями в преддверии президентских выборов 2020 года и в последующий период.

“Целью Платформы является сбор, обработка, проверка и хранение информации, документации и доказательств серьезных нарушений международного права в области прав человека, совершенных в Беларуси в преддверии президентских выборов в 2020 г. и в последующий период. Для этого Платформа будет опираться на текущую работу белорусских правозащитных организаций по документированию нарушений прав человека в Беларуси”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные документы будут использоваться в ходе любых будущих независимых уголовных расследований и судебных разбирательств “в соответствии со стандартами международного права в национальных, региональных или международных судах и трибуналах, которые обладают или могут в будущем обладать юрисдикцией в отношении этих преступлений в соответствии с международным правом”.

Инициативу поддержали Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швейцария и Эстония.