Об этом руководитель программы “Схемы: коррупция в деталях” Наталья Седлецкая сообщила вFacebook.

“Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали “хлопок”. Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро. Следственно-оперативная группа, которая была на месте событий осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, который похож на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление. Теперь у полиции – 24 часа на определение квалификации дела и внесения его в Единый реестр досудебных расследований”, – отметила Седлецкая.

Журналистка напомнила, что примерно год назад экс-чиновник времен Януковича Андрей Портнов “опубликовал все персональные данные наших водителей – их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции”. Тогда журналисты написали заявление в полицию, а та в свою очередь открыла уголовное производство, хотя дело так и не сдвинулось с места.

“А в минувшую пятницу Портнов раз опубликовал вот такое: “маргинальное Радио Свобода – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер”. Но вряд ли приходится ограничиваться только этой версией. Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов. Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований”, – отметила Наталья Седлецкая.

Она прямо связывает поджог с журналистской деятельностью команды.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля работника программы “Схемы”. Дело квалифицировано как умышленное уничтожение.