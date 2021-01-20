Джо Байден станет самым старшим президентом в истории США, который принял присягу. Самым молодым считается Теодор Рузвельт, который принес присягу в 42 года.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Когда Джозеф Рубинетт Байден-младший принесет присягу в среду, 20 января, он станет самым старшим из всех своих предшественников. В ноябре Байдену исполнилось 78 лет.

Во время предвыборной кампании Байден отметил, что его возраст только поможет “воспитать новые демократические таланты”.

“Справедливый вопрос относительно моего возраста. Надеюсь, я могу продемонстрировать, что не только с возрастом приходят мудрость и опыт”, – сказал Байден.

По словам исторического эксперта, Байден использовал свой возраст как преимущество на выборах и проводил агитацию по двум ключевым месседжам.

“Первый: “Я не он”, имея в виду Трампа. Второй: “Я взрослый, и я верну стабильность, чувство порядочности и продемонстрирую зрелость”, – сказал директор Центра президентской истории Южного методистского университета в Далласе Джеффри А. Энгель.

Старейшие президенты США

Пока Байден не принесет присягу, действующий президент Дональд Трамп носит титул старейшего руководителя страны. Ему было 70 лет в январе 2017 года, когда он стал 45-м президентом.

До этого президент Рональд Рейган был самым старшим президентом. В 1981 году ему было 69 лет, когда он стал президентом.

В дискуссии с Уолтером Мондейлом во время его предвыборной кампании 1984 года Рейган прокомментировал вопрос возраста.

“Я не собираюсь использовать в политических целях молодость и неопытность своего оппонента”, – смело заявил тогда Рейган.

После второго срока Рейгану было 77 лет. Он считается самым старшим президентом, который покинул должность.

Более ста лет до этого Уильям Генри Харрисон отметился тем, что был самым старым президентом того времени. Он принес присягу в 1841 году. Тогда Харрисону было 68 лет. Однако его каденция была недолговечной. Харрисон простудился и заболел пневмонией. Президент умер через 32 дня в своем офисе. Он стал первым президентом, который умер на этом посту. Это был кратчайший срок в истории президентства США.

96-летний Джимми Картер – старейший бывший президент. Он до сих пор живет и радуется каждому мгновению.

Самые молодые президенты США

Многие люди думают, что Джон Кеннеди, который принес присягу в 1961 году в возрасте 43 лет, был самым молодым президентом. Но это не так. Самым молодым президентом стал Теодор Рузвельт, которому было 42 года в сентябре 1901 году, когда он вступил на пост президента после убийства Уильяма Мак-Кинли.

Среди других молодых президентов:

Улисс С. Грант, которому было 46 лет, когда он вступил в должность в 1869 году;

Билл Клинтон, которому также было 46 лет на первой инаугурации в 1993 году;

Барак Обама, которому было 47 лет на первой инаугурации в 2009 году.

Трое из пяти молодых президентов были демократами, а Рузвельт и Грант были республиканцами.

Требования к президенту США

Согласно Конституции США, президент должен быть гражданином Соединенных Штатов от рождения, или по меньшей мере 35 лет и постоянно проживать в США в течение 14 лет.

Квалификация президента не изменилась со времени первого вступления в должность Джорджа Вашингтона в 57 лет в 1789 году. Он принес присягу на балконе Федерального зала на Уолл-стрит в Нью-Йорке, тогдашней столице США.

Средний возраст президента США

В статье JAMA отмечается, что средний возраст президента США на инаугурации составлял 55,1 года.

Аналогичный рейтинг показал, что в среднем президенты принимают присягу в 55 лет, сообщает potus.com.

“Большинству людей, которые становятся президентами, обычно нужно выполнить определенную работу, чтобы продемонстрировать избирателям, за кого они голосуют и что кандидаты смогут сделать для страны”, – сказал Саммерс.

Именно этим объясняется тот факт, что среди президентов США было больше людей в возрасте, чем молодых.

Отец-сын

Было две пары президентов отца и сына в истории США. Оба они были похожими по возрасту, когда впервые вступили в должность.

Джону Адамсу был 61 год, когда он стал президентом в 1797 году. Его сын Джон Куинси Адамс принес присягу в 57 лет в 1825 году.

Джорджу Бушу было 64 года во время его инаугурации в 1989 году. Двенадцать лет спустя он наблюдал, как его старший сын Джордж Буш-младший принес присягу в 54 года.