В компании Zoom анонсировали новый продукт для удаленной работы - 27-дюймовый сенсорный монитор для интерактивных видеоконференций DTEN ME.

Об этом сообщает The Guardian.

Монитор поступит в продажу в августе 2020 года по цене 599 долларов.

У монитора будет три встроенные HD-камеры, восемь микрофонов и сенсорный дисплей.

Это будет первый продукт компании в рамках категории Zoom for Home. Для того чтобы пользоваться гаджетом, нужно иметь лицензию Zoom Meeting.

Исполнительный директор Zoom Эрик Юань заявил, что решение о создании первого физического продукта компании было принято после того, как компания пережила время удаленной работы в течение нескольких месяцев.

“Было понятно, что нам нужно ввести новую категорию, посвященную удаленным работникам”, – добавил он.

Также в компании рассказали, что гаджет можно использовать, как второй монитор. Еще его можно использовать, как интерактивную доску с возможностью оставлять заметки к документам.