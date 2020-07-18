Об этом сообщает The Guardian.
Монитор поступит в продажу в августе 2020 года по цене 599 долларов.
У монитора будет три встроенные HD-камеры, восемь микрофонов и сенсорный дисплей.
Это будет первый продукт компании в рамках категории Zoom for Home. Для того чтобы пользоваться гаджетом, нужно иметь лицензию Zoom Meeting.
Исполнительный директор Zoom Эрик Юань заявил, что решение о создании первого физического продукта компании было принято после того, как компания пережила время удаленной работы в течение нескольких месяцев.
“Было понятно, что нам нужно ввести новую категорию, посвященную удаленным работникам”, – добавил он.
Также в компании рассказали, что гаджет можно использовать, как второй монитор. Еще его можно использовать, как интерактивную доску с возможностью оставлять заметки к документам.
- Cенат США также велел членам не использовать приложение Zoom для проведения видеоконференций.
- В Сингапуре во время Zoom-трансляции урока хакеры вывели на экран непристойные изображения. После власти запретили проводить уроки с помощью системы Zoom.