Об этом пишет Reuters.

Инцидент был связан с непристойными изображениями, которые начали транслировать во время урока. Кроме того, во время трансляции урока географии неизвестные мужчины делали непристойные комплименты девочкам-подросткам.

“Это очень серьезные инциденты. Министерство образования в настоящее время расследует оба нарушения и подаст заявление в полицию. В качестве меры предосторожности наши учителя приостановят использование Zoom, пока эти проблемы безопасности не будут устранены”, – сказал представитель министерства Аарон Ло.

По той же причине занятия через Zoom были приостановлены в Германии и Тайване.

Отмечается, что в Zoom отсутствует сквозное шифрование, поэтому и возникают проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.

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