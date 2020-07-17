На протяжении следующего месяца на небе можно будет увидеть вспышки звездопада Персеиды.

Об этом рассказывают #Буквы.

Наблюдать за первыми метеорами летнего потока Персеиды можно будет уже с пятницы, 17 июля.

Этот поток образуется в результате сгорания частиц пород, льда и пыли хвоста кометы Свифта-Таттла, которая пролетает вокруг Солнца за 135 лет, в атмосфере Земли. Звездопад является ежегодным.

В целом, в 2020 году, звездопад Персеиды можно будет наблюдать с 17 июля по 24 августа. При этом максимальная активность звездопада ожидается ночью с 12 на 13 августа. Предполагается, что именно тогда всего за один час можно будет увидеть около 60 вспышек.

Для наблюдения за звездопадом Персеиды не нужны какие-то специальные приборы. Однако лучше за метеорами наблюдать на отдаленности от источников яркого света.

Все метеоры будут вылетать из точки, которая находится в созвездии Персея, поэтому смотреть нужно будет на северо-восток.