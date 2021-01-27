Сегодня в ходе пленарного заседания Верховной Рады нардепы от "Слуги народа" не забывали и активно общаться в чате. Одной из тем стали недавние протесты моряков.

Переписку удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Так, на днях прошли акции протеста против коррупции в сфере подготовки и дипломирования моряков. Акции проходили в Одессе, Мариуполе, Херсоне, Измаиле и Киеве, о чем, в частности, сообщало агентство “Укринформ”.

Участники протестов требовали отставки министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова. Они также требовали организовать честную работу Государственного реестра документов моряков Украины (без влияния посторонних лиц). Протестующие требовали поддержать проект приказа Министерства инфраструктуры об упрощении системы дипломирования моряков.

Сегодня кое-кто из “слуг народа” предположил во время переписки в чате, что эти митинги могли быть проплаченными. “Откуда деньжата на митинги… Кто знает? Отзовись”, – написал один из “слуг”.

На это утверждение возразили коллеги нардепа. Депутат от “СН” Юлия Диденко поделилась информацией, что “моряки проводили акции за свои средства своими силами, сторонних вливаний не было”.

В ходе переписки указывалось, что есть Telegram-канал, в котором моряки согласовывают свои действия.

Стоит отметить, что в Украине с 22 ноября 2020 года функции Инспекции по подготовке и дипломированию моряков были переданы в Морскую администрацию. Также в Украине был запущен процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и ее представительств.