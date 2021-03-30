Журналист Андрей Дзиндзя во время заседания парламента, на котором заслушивали отчет главы СБУ об акции протеста на Банковой 20 марта, сфотографировал шпаргалку Ивана Баканова. Он заявил, что депутаты из "Слуги народа" задавали ему вопросы в соответствии с этой шпаргалкой.

Соответствующие фото Дзиндзя опубликовал в Facebook. #Буквы сверили содержание шпаргалки с вопросами и ответами главы СБУ, озвученными на заседании парламента.

“Ничего особенного, просто перед лейтенантом Бакановым лежит сценарий с вопросами и ответами на них. Эти вопросы ему на сегодняшнем заседании совершенно случайно были заданы депутатами “Слуги народа”! “95 квартал” — это навсегда”, — прокомментировал Дзиндзя, предоставив соответствующие фото.

В объектив Дзиндзи попали две страницы, на которых можно увидеть 5 вопросов и 4 развернутых ответы на них, написанных от лица Баканова.

Это были следующие вопросы:

Скажите, пожалуйста, какие меры принимала Служба безопасности накануне этой акции протеста? Занимается ли СБУ протестными акциями, в том числе, радикального характера? […] о недавних событиях вокруг разоблачения незаконного военного формирования. Не считаете ли вы это преследованием героев АТО? Мы понимаем, что во время любых массовых акций увеличивается риск терактов. Проводит ли СБУ работу по их недопущению? В последнее время все более заметной становится роль СБУ в контексте санкций. Фигурируют известные фамилии. Происходит […].

Первый же вопрос, прозвучавший после отчета правоохранителей, совпал со шпаргалкой. Это был вопрос под №3 в списке Баканова — о преследовании героев АТО. Его задал депутат-мажоритарщик из Винницкой области, член фракции “Слуги народа” Анатолий Драбовский, которому передал слово коллега по фракции Дмитрий Микиша.

Во время выступления можно увидеть, что Баканов импровизировал, но опирался на шпаргалку. Так, в его ответе можно услышать те же тезисы о том, что СБУ разделяет людей только на тех, кто нарушает закон и нет, а также о том, что спецслужба предоставила достаточно информации, чтобы можно было оценить объективность расследования. Однако эти тезисы были сказаны другими словами. Также не дословной была формулировка вопроса Драбовского.

Всего на вопросы к спикерам было выделено 6 минут. Кроме Баканова отвечали также и.о. главы ГБР Алексей Сухачев и глава Нацпола Игорь Клименко, часть этого времени ушла на вопросы им и их ответы.

За эти шесть минут прозвучало еще несколько вопросов к Баканову, однако их больше не задавали представители “Слуги народа” и со шпаргалкой они не совпадали.

В частности, вопросы не по списку-шпаргалке задали исключенный из фракции “СН” Гео Лерос, депутат “ЕС” Владимир Арьев, депутат “ОПЗЖ” Дмитрий Лубинец, депутат “Голоса” Соломия Бобровская.

Ориентир на видео — с 17:41 на часах слева

Вспомним, кто такой Баканов…

45-летний Иван Баканов — земляк и партнер президента Владимира Зеленского, тесно связанный с деятельностью “Квартала”. О том, чем Баканов занимался до “Квартала”, известно немного. В частности, что он закончил Киевскую академию социальных отношений и туризма, получив диплом юриста, работал в концерт-холле “FREEДОМ”.

На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО “Студия Квартал 95” и ООО “Квартал-95”. Их основатель и конечный бенефициар — Green Family Ltd — зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя — Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу. Баканов возглавлял компанию с 2013 года и работал там главным юристом.

Примечательно, что жена Баканова является гражданкой России, но живет и работает в Украине с видом на постоянное жительство.

К концу 2017 года Баканов стал лидером партии “Партия решительных перемен”, впоследствии переименованной в “Слуга народа”. Затем был руководителем штаба Зеленского, ответственным за взаимодействие с Верховной Радой.

С мая по август 2019 года Баканов занимал должность первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 29 августа 2019 Верховная Рада утвердила Ивана Баканова в должности главы СБУ, которую до этого занимал Василий Грицак.