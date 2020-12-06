Африканцы из Демократической Республики Конго поздравили украинских военных с Днем Вооруженных сил и поблагодарили за службу на украинском языке.

Соответствующее видео разместили на странице 18 отдельного вертолетного отряда в сети Facebook.

На коротком видео темнокожие ребята приветствуют Украину с Днем ВСУ на украинском языке. Многие из них выразили слова благодарности и пожеланий украинским военным.

В конце видео, держа в руках сине-желтый флаг, африканцы сказали “Слава Украине! Героям слава!”.

Вооруженные силы Украины с 2012 года участвуют в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго.

В частности, 18-й отдельный вертолетный отряд ВСУ расположен в городе Гома. В его составе есть 250 военных. Заметим, это самый большой контингент ВСУ, который участвует в миротворческих миссиях ООН.