Соответствующее видео разместили на странице 18 отдельного вертолетного отряда в сети Facebook.
На коротком видео темнокожие ребята приветствуют Украину с Днем ВСУ на украинском языке. Многие из них выразили слова благодарности и пожеланий украинским военным.
В конце видео, держа в руках сине-желтый флаг, африканцы сказали “Слава Украине! Героям слава!”.
Вооруженные силы Украины с 2012 года участвуют в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго.
В частности, 18-й отдельный вертолетный отряд ВСУ расположен в городе Гома. В его составе есть 250 военных. Заметим, это самый большой контингент ВСУ, который участвует в миротворческих миссиях ООН.
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