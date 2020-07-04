Народный депутат Украины Александр Дубинский снимал в центре Киеве видео о том, как ездит на велосипеде. Но спустя некоторое время пересел на Mercedes и уехал.

#Буквы сняли, как нардеп уезжал с места съемки.

Дубинского на велосипеде снимала группа видеооператоров. Это происходило в районе площади Льва Толстого.

Рядом с местом съемки стоял припаркованный с нарушением правил дорожного движения Lexus.

После съемки политик пересел на Mercedes G55 AMG и уехал.

Возможно, это были съемки видеоролика к выборам мэра Киева.

В декларации политика есть зеленый Mercedes G55 AMG, на котором он уехал. А Lexus, припаркованного не по правилам, в декларации нет.

Сам Дубинский отреагировал на опубликованное видео, написав: “Вышел с Лексуса. Покатался на велике. Уехал на Гелике. Краткое содержание моего дня по версии парахаботиков. Учитесь”.