#Буквы сняли, как нардеп уезжал с места съемки.
Дубинского на велосипеде снимала группа видеооператоров. Это происходило в районе площади Льва Толстого.
Рядом с местом съемки стоял припаркованный с нарушением правил дорожного движения Lexus.
После съемки политик пересел на Mercedes G55 AMG и уехал.
Возможно, это были съемки видеоролика к выборам мэра Киева.
В декларации политика есть зеленый Mercedes G55 AMG, на котором он уехал. А Lexus, припаркованного не по правилам, в декларации нет.
Сам Дубинский отреагировал на опубликованное видео, написав: “Вышел с Лексуса. Покатался на велике. Уехал на Гелике. Краткое содержание моего дня по версии парахаботиков. Учитесь”.
- Нардеп от “Слуги народа”, бывший журналист телеканала “1+1” Александр Дубинский в очередной раз оскандалился, комментируя отставку главы НБУ Якова Смолия. Это не первый и, вероятно, не последний скандал с его участием.