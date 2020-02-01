Украинская певица и видеоблогер Jerry Heil (Яна Шемаева) презентовала песню, с которой будет участвовать в национальном отборе на "Евровидение-2020". Композиция называется "#VEGAN" ("Веган").

Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

В описании к видеозаписи она сообщила, что написала композицию специально для участия в нацотборе “Евровидения-2020”.

“Написана она была за два месяца до того, как VOGUE UKRAINE в статье написали о том, что 2020 год официально объявлен годом вегана! Совпадение? Какую песню как зритель я всегда хотела отправить на “Евро”? Для меня как для человека, который отправляет свою ценную смску за участника-фаворита, конкурс является средством общения с другими народами! И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов – и многие из них неправда! Мы стильные, мы открытые, мы толерантные и мы таки движемся в ногу со временем! В этом собственно и идея моего трека и номера на “Евровидении”!” – отметила певица.

Согласно результатам жеребьевки, Jerry Heil выступит в первом полуфинале национального отбора 8 февраля под вторым номером.

СПРАВКА. Jerry Heil (Джерри Хейл) — украинская певица, кавер-исполнительница и видеоблогер. Она была признана “Прорывом года” по версии премии Jager Music Awards, “Открытием года” по версии журнала Viva, а также была номинирована на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: “Лучшая исполнительница”, “Лучшая песня”, “Открытие года”.

Ее композиция “#ОХРАНА_ОТМЕНА” стала хитом, набрав уже почти 15 млн просмотров на YouTube.

В прошлом году певица представила на YouTube-канале свой первый альбом “#Я_ Яна”. В него вошли восемь композиций.