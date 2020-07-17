Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.

Клип был снят на острове Бали. Он представляет собой социальный манифест, сообщает издание Vogue UA.

Alyona Alyona призывает людей опомниться, изменить отношение к окружающей среде и не игнорировать проблемы, “пока этот мир еще не исчез”.

В клипе показаны как идиллические пейзажи на Бали, так и свалки на острове, берег океана, усеянный мусором.

“Мы все пришли в этот мир, чтобы служить ему и делать его лучше. Но сейчас даже то, что не нуждается в совершенствовании, мы уничтожаем, не думая о последствиях. Береговые линии на Бали были устланы пластиком с океана. Мусор был везде. В украинских реках плавают отходы, лесополосы устланы мусором, на полях пестрят принесенные ветром пакеты. Я не хочу жить и видеть это дальше! Эра потребителей, желающих использовать все вокруг, чтобы получить кайф и упростить себе жизнь. Мы забыли, что для настоящего счастья нам не надо так много, что ни одно внешнее благо не заменит внутреннюю пустоту, забыли о том, что все земные ресурсы не бесконечны”, – подчеркнула певица, комментируя песню.

Главный месседж нового трека от Аlyona Аlyona – что все еще можно изменить.