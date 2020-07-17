Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
Клип был снят на острове Бали. Он представляет собой социальный манифест, сообщает издание Vogue UA.
Alyona Alyona призывает людей опомниться, изменить отношение к окружающей среде и не игнорировать проблемы, “пока этот мир еще не исчез”.
В клипе показаны как идиллические пейзажи на Бали, так и свалки на острове, берег океана, усеянный мусором.
“Мы все пришли в этот мир, чтобы служить ему и делать его лучше. Но сейчас даже то, что не нуждается в совершенствовании, мы уничтожаем, не думая о последствиях. Береговые линии на Бали были устланы пластиком с океана. Мусор был везде. В украинских реках плавают отходы, лесополосы устланы мусором, на полях пестрят принесенные ветром пакеты. Я не хочу жить и видеть это дальше! Эра потребителей, желающих использовать все вокруг, чтобы получить кайф и упростить себе жизнь. Мы забыли, что для настоящего счастья нам не надо так много, что ни одно внешнее благо не заменит внутреннюю пустоту, забыли о том, что все земные ресурсы не бесконечны”, – подчеркнула певица, комментируя песню.
Главный месседж нового трека от Аlyona Аlyona – что все еще можно изменить.
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ВЖЕ НА YOUTUBE — ТИХО ДІТИ СПЛЯТЬ 🤫 ⠀ Ми всі прийшли в цей світ, щоб служити йому і робити його кращим. Але нині навіть те, що не потребує вдосконалення, ми нищимо, не думаючи про наслідки😞 ⠀ Берегові лінії на Балі були вистелені пластиком з океану. Сміття було скрізь. В українських річках плавають відходи, лісосмуги встелені сміттям, на полях майоріють принесені вітром пакети. Я не хочу жити і бачити це далі! ⠀ Не важливо, де ти живеш, який в тебе колір шкіри чи розріз очей, на якій мові ти розмовляєш і в кого ти віриш. Важливо те, що кожен чоловік і жінка можуть залишити для наступних поколінь, який показати приклад, що можуть зробити саме зараз, поки діти сплять. ⠀ 🌴Довгоочікуваний кліп «Тихо діти сплять», який ми створили на Балі, вже на каналі! Переходь за посиланням в шапці профілю🌴 ⠀ Music prod by: @teejaymusic ⠀ Win Win production Directed by: @shtukaanton DP: @innervisionphoto Producer: @tanya_papuga, @vanek.klimenko, @ragga_jagga Producer assist: @elina_elian_ Style: @kosmosunny, @boiko_mua, @anyavelosipedova Graffiti art: @denisxsidio Make Up: @boiko_mua Color: @mmarixaxa Locations & support: @savamava Drone: @__zem__ Editing: @shtukaanton Backstage: @lela_pala_tute
- Ранее украинская рэперша Alyona Alyona представила эпизод своего видеодневника о поездке на Бали, где вместе с командой записывала альбом.
- Украинская певица Алена Савраненко (Alyona Alyona) вошла в список лучших женщин-рэперов по версии немецкого агентства Highsnobiety.