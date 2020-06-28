В 2014 году украинский певец и продюсер Потап вместе с Настей Каменских поехали в Россию на вручение премии RU.TV. Там на сцене Потап неожиданно для всех снял штаны и поблагодарил Россию.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, на сцене Настя Каменских помогла Потапу спустить штаны. Это стало неожиданностью для ведущих и всех присутствующих.

“Официально от всех украинских артистов: “Россия, спасибо, что вы нас принимаете”, – сказал Потап, при этом назвав себя королем стриптиза.

“Я король стриптиза, Костюшкин. Я!”

После этих слов к нему на сцену выбежал российский певец, уроженец Одессы, Стас Костюшкин и, став рядом, также снял штаны.

Настя Каменских призвала присутствующих похлопать Потапу, а один из ведущих в ответ на это сказал: “Было бы чему”.

Такая выходка Потапа вызвала негативную реакцию у украинцев.

В ответ на это, Потап решил пристыдить тех, кто обрушил на него волну гнева.

Но в комментариях пользователи ответили, что это ему “Ганьба!”

Вручение премии проходило 31 мая 2014 года. Стоит отметить, что к этому моменту Россия уже аннексировала Крым. Под Славянском шли бои. Состоялся первый бой за Донецкий аэропорт (26 мая).