Об этом рассказывают #Буквы.
Так, на сцене Настя Каменских помогла Потапу спустить штаны. Это стало неожиданностью для ведущих и всех присутствующих.
“Официально от всех украинских артистов: “Россия, спасибо, что вы нас принимаете”, – сказал Потап, при этом назвав себя королем стриптиза.
“Я король стриптиза, Костюшкин. Я!”
После этих слов к нему на сцену выбежал российский певец, уроженец Одессы, Стас Костюшкин и, став рядом, также снял штаны.
Настя Каменских призвала присутствующих похлопать Потапу, а один из ведущих в ответ на это сказал: “Было бы чему”.
Такая выходка Потапа вызвала негативную реакцию у украинцев.
В ответ на это, Потап решил пристыдить тех, кто обрушил на него волну гнева.
Но в комментариях пользователи ответили, что это ему “Ганьба!”
Вручение премии проходило 31 мая 2014 года. Стоит отметить, что к этому моменту Россия уже аннексировала Крым. Под Славянском шли бои. Состоялся первый бой за Донецкий аэропорт (26 мая).
- 27 июня сообщалось, что президент Владимир Зеленский ко Дню Конституции подписал указ о присвоении государственных наград, в том числе одного из высших орденов Украины — князя Ярослава Мудрого.
- Певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко получил звание заслуженного артиста Украины.