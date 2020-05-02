2 мая в столице Украины, городе Киеве, прошел сильный дождь. Местами – с градом.

#Буквы зафиксировали град в столице на видео.

Видео снято на улице Банковой, около Офиса Президента.

Град на Банковій Град замовляли? Вот така зараз погода під ОПУ Опубликовано Букви Суббота, 2 мая 2020 г.

Также дождь с градом прошел и в других близлежащих городах и селах.

На время грозы киевлян призвали закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае сильного ветра рекомендуют укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Также киевлян призвали держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев.

Ожидается, что гроза в Киеве будет до конца суток. Порывы ветра – 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале мая Украину накроют сильные грозовые дожди. В первый день мая непогода ожидается в западных, северных и центральных областях. Следующие два дня грозовой фронт будет распространяться по всей территории страны. При этом температура воздуха будет достигать 23 градусов тепла.