#Буквы зафиксировали град в столице на видео.
Видео снято на улице Банковой, около Офиса Президента.
Град замовляли? Вот така зараз погода під ОПУ
Опубликовано Букви Суббота, 2 мая 2020 г.
Также дождь с градом прошел и в других близлежащих городах и селах.
На время грозы киевлян призвали закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
В случае сильного ветра рекомендуют укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.
Также киевлян призвали держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев.
Ожидается, что гроза в Киеве будет до конца суток. Порывы ветра – 15-20 м/с.
Напомним, ранее сообщалось, что в начале мая Украину накроют сильные грозовые дожди. В первый день мая непогода ожидается в западных, северных и центральных областях. Следующие два дня грозовой фронт будет распространяться по всей территории страны. При этом температура воздуха будет достигать 23 градусов тепла.
- 16 апреля столицу Украины накрыла пылевая буря, в городе плохая видимость.