Ставленница Рината Ахметова Ольга Буславец потеряла свою должность и.о. министра. И произошло это в тот момент, когда Ахметов и Коломойский фактически помирись, найдя выгодную схему для себя за счет государственного Энергоатома. Буквы рассказывают о еще одной схеме обогащения олигархов.

В пятницу Кабинет министров неожиданно уволил и.о. министра энергетики Ольгу Буславец. На ее место назначили другого заместителя – Юрия Бойко (не путать с лидером ОПЗЖ). Что стало причиной такой ротации и значит ли это что позиции Ахметов в энергетике ухудшатся, ведь и.о. министра называли его ставленницей, попытались разобраться Буквы.

Новость об увольнении Буславец появилась поздно вечером в пятницу. Сначала ее сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан. А потом подтвердили и на странице министерства в Facebook. В этом сообщении было сказано, что Буславец останется в министерстве замом, а перестановки кадров связаны с ограничениями, предусмотренными статусом и.о. министра.

“Напомним, Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций, который был принят парламентом 17 ноября, предусматривает, что временное исполнение обязанностей Министра возможно лишь в течение 30 дней”, – говорилось в сообщении.

Правда, ссылки на закон тут же высмеяли ряд депутатов, отметив, что закон еще не подписан. В министерстве подправили текст.

Как говорят собеседники #Букв, на самом деле Буславец должны были уволить вообще. А неофициальной, но настоящей причиной ротации называют ситуацию вокруг «Энергоатома».

6,5 миллиардов убытков

Весной #Буквы писали о странном балансе энергорынка, утвержденном Буславец, на котором холдинг Рината Ахметова (его тепловая и зеленая энергетика) имели зарабатывать за счет убытков Энергоатома. Вместо 10 энергоблоков АЭС летом оставили работать только 7 из 15, что по прогнозам могло нанести предприятию ущерб на 6,5 млрд гривен.

30 сентября компания обнародовала свой финотчет, согласно которому «НАЭК «Энергоатом» за 3 квартала 2020г получило 5,31 млрд грн чистого убытка, против 4,25 млр грн прибыли за аналогичный период 2019 г.

Глава “Энергоатома” Петр Котин, отметил, что участники энергетического рынка должны государственной компании – 23 млрд грн.

Кроме того, компании очень дорого обходится содержание неработающих энергоблоков – это дороже, чем если бы они работали.

Основной причиной финансовых проблем в “Энергоатоме” заместитель председателя Атомпрофсоюза Алексей Лич назвал обязательство продавать электроэнергию по заниженным ценам.

Почему так? Как известно, в Украине есть разные производители электроэнергии – атомные электростанции, гидроэлектростанции, тепловые, солнечные и ветровые.

«Энергоатом» и «Укргидроэнерго» производят самую дешевую электроэнергию, тогда как «зеленая энергетика» – самая дорогаяю. Чтобы сбалансировать их цену для населения ГП «Гарантированный покупатель» до августа выкупал 80% атомной и 35% гидроэнергии.

Остальную компании могли продать на рынках, которых в Украине несколько разновидностей. Рынок по договорам – здесь продают объемы электроэнергии на длительный промежуток времени. Рынок на сутки вперед – где продают электроэнергию, которую планируют употребить на следующий день. Суточный рынок, работающий по принципу «сегодня на сегодня» и наконец балансирующий рынок – худший вариант, где продают непроданое.

Вот на спекуляциях на этих рынках и возникла схема, на которой зарабатывает олигарх Игорь Коломойский.

Так, предприятие «Центрэнерго» (где менеджмент связывают с Коломойским) заявляет производство электроэнергии, которую не планирует производить и выходит на рынок с демпинговыми ценами. Чтобы перекрыть дефицит, искусственно созданный “Центрэнерго”, оператор рынка НЭК “Укрэнерго” путем небалансов со скидкой 50% вынужден обеспечивать нехватку за счет электроэнергии, произведенной АЭС.

Таким образом ферросплавные заводы, горно-обогатительные комбинаты, “Днепроазот”, которые входят в орбиту Коломойского, покупали электроэнергию по 56,7 коп. / КВт-ч, тогда как другие участники рынка – по цене почти вдвое выше.

Но это не единственная причина убытков «Энергоатома».

Спецаукционы для олигархов

Предприятие также неэффективно ведет себя на аукционах по продаже электроэнергии и ограничивает конкуренцию.

Летом Кабмин разрешил Энергоатома продавать 40% произведенной электроэнергии на рыночных условиях. Сделано это было для того, чтобы улучшить финансовое состояние госкомпании.

Но условия спецаукционов выписывало Минэнерго, возглавляемое Буславец. И они прописаны так, что на них ограничивается конкуренция, о чем ранее заявлял председатель парламентского комитета Андрей Герус.

Ведь согласно условиям участвовать в аукционах могут только покупатели, в себестоимости продукции которых электроэнергия составляет не менее 30%, а продажи электроэнергии проводиться лотами не менее 100 МВт.

Тогда Герус привел в пример аукцион, в котором смогли принять участие только Никопольский ферросплавный завод и Запорожский ферросплавный завод (оба принадлежат Коломойскому и являются самыми крупными энергопотребителями страны).

Так ситуация выглядит и сейчас.

11 ноября «Энергоатом» продал 37 000 МВт*ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на РДН (рынок сутки вперед). Электроэнергия была продана «Мариупольский меткомбинат им. Ильича »из группы Ахметова.

13 ноября, как пишут «Наші гроші», на аукционе продали 168 000 МВт * ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт * ч досталось «Юнайтед Энерджи» из группы Игоря Коломойского и «Д. Трейдинг» из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на Рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800-940 грн за МВт * ч.

Таким образом, за два аукциона на одной неделе «Энергоатом Трейдинг» получил убытков более 65 млн грн, но «помог» Коломойскому и Ахметову.

На аукционе 18 ноября «Энергоатом Трейдинг» снова продал Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича 18600 МВт*ч электроэнергии с двойным дисконтом (20% скидки, а не 10%, как для других).

Цена продажи составила 1285 грн за МВт*ч. В то же время на «рынке на сутки вперед» последнюю неделю цена составляет более 1600 грн за МВт*ч.

Как сообщал Бизнес Цензор, трейдеры Коломойского выкупали большинство объемов электроэнергии “Энергоатома” на аукционах УЭБ и в августе-сентябре. Сейчас третий месяц подряд покупателями электроэнергии “Энергоатома” является ограниченный круг компаний: “Юнайтед Энерджи” Коломойского, Д.Трейдинг и ММКИ Ахметова, Полтавский ГОК Константина Жеваго и “ТАС Энергия Страны” Сергея Тигипко.

То есть, если весной часть блоков АЭС “Энергоатом” убрали с рынка, чтобы позволить заработать тепловой генерации и «зеленке», то остальные блоки, которые работают, фактически выполняет роль донора дешевой энергии для предприятий олигархов и крупных финансовых групп.

Потому что если ДТЭК Ахметова выгодна высокая цена на электроэнергию, то заводам его «Метинвеста» она нужна дешевая. И «Энергоатом» балансирует здесь интересы олигарха. Так же как и Коломойского – у которого нет собственной электрогенерации, но заводы которого являются крупнейшими потребителями электроэнергии.

Собственно это «доение» «Энергоатома» и объединило олигархов, которые еще год назад бились на рынке электроэнергии. Благодаря двусторонним договорам оба получили возможность продавать электроэнергию, которую не производят, получая ее от «Энергоатома» фактически даром.

При этом процент небалансов за этот год на рынке электроэнергии вырос с 7% до 47%. Это в том числе те самые схемы «Центрэнерго», которые уже упоминались.

В этой схеме олигархического перемирия выбивалась лишь фигура Ольги Буславец, которую не раз обвиняли в лоббизме интересов именно Ахметова.

В этом плане новый и.о. министра Юрий Бойко – скорее равноудаленная, компромиссная фигура.

Свою деятельность он начал с новости о включении 5-го энергоблока Запорожской АЭС. Впрочем, самое интересное – остановит ли он схему обогащения олигархов.