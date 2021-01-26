Экс-губернатор Харьковской области и бывший нардеп Михаил Добкин отмечает 51-летие не абы где, не в Сочи или Ессентуках, а на Мальдивах! (Уже второй раз подряд)

“Лицо скучное”, а праздник – нет!

В прошлом году небольшую компанию близких и друзей политика развлекала Светлана Лобода. Михаил Добкин активно публиковал фото с праздника в соцсети. Интересно, кто будет в этом году?

Праздник состоялся на Мальдивах, в одном из подводных ресторанов комплекса вилл Anantara Kihavah Maldives Villas

Поймали на горячем!

В этом году блогеры еще до “отчета” самого Добкина опубликовали доказательства его пребывания на Мальдивах: сначала политик запостил экзотических рыб, затем – случайное трехсекундное видео из-под пляжного зонтика, которое сразу же удалил. К счастью, скрины не горят. Да и вряд ли политик лежал на берегу реки в Харькове – в Украине потеплело, но не настолько. Как мы видели в прошлом году, он явно не фанат “бюджетного” отдыха.

#Буквы провели собственное расследование, где же мог отдыхать кандидат в мэры Харькова. Оказалось, Михаил Маркович полюбил место, где отмечал в прошлом году день рождения, и второй раз приехал туда же – в комплекс вилл Anantara Kihavah Maldives. И хотя сам политик не публиковал ни одного фото с острова, а лишь из спортзала, именно оно и выдало его местонахождение.

“На благо города и всех харьковчан?..”

По соцсетям прокатилась волна возмущения этим отпуском: в то время, как по стране проходят протесты против высоких тарифов, политик щеголяет таким роскошным досугом. Серийный кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин решил устроить пирушку именно тогда, когда город находится в трауре по погибшим в пожаре в доме престарелых. Некоторые даже увидел в этом цинизм и безразличие к жизни города. Дорогой алкоголь, солнце, тепло, счастливые туристы – разительный контраст с реалиями Харькова и страны.

В трудное, переломное время, в разгар эпидемии и кризиса, политик, претендующий на то, чтобы возглавить непростой город в непростое время, не со своими земляками, а с экзотическими рыбками и 48 видами креветок, обитающих в прибрежных водах Мальдив. Интересно, может ли его потенциальный избиратель позволить себе подобный отдых?

За последний год Михаил Добкин уже дважды успел побывать кандидатом в мэры: в Киеве и Харькове. К выборам в Киеве он даже снял два ролика, в одном из которых на фоне пейзажей Харькова звучит обещание Добкина сделать город “чистым и благоустроенным”. В конце политик сидит на лавочке и ест мороженое, обещая, что “повезло харьковчанам – повезет и киевлянам” .. А потом сам же снялся, не дав киевлянам шансов на это “счастье”. Однако, как только стало известно о непростом течении болезни Геннадия Кернеса, Михаил Маркович сразу подал документы на участие в избирательной гонке в Харькове. Впоследствии Добкин снялся с выборов.

И снова, после смерти Геннадия Адольфовича, политик не скрывает планов на Харьков. Всю заботу о городе Михаил Маркович вложил в видеоролик … и поехал на отдых, оставив свой город наедине с проблемами. Хватит этой “любви” на всю каденцию?

Слева – место, где нашли свою смерть 15 человек, и еще много пострадали. Менее жизнерадостное, чем комплекс вилл, где и остановился Михаил Добкин.

Однако, такой способ поведения вполне соответствует стилю жизни господина Добкина. На своих страницах в соцсетях он стабильно демонстрирует стиль жизни, характерный для человека из первой сотни “Форбса”, а не того, кто всю свою жизнь проработал на государственной службе. На фото политика мы почему-то видим Hennesy, а не портвейн “777”, высокие потолки частного дома, а не “хрущевки”. Из советизации у Михаила Марковича только принты на одежде. А вместо купания в Саках он ныряет в теплые воды Мальдив.

Михаил Добкин, несомненно, имеет прекрасную память и до сих пор называет Петра Порошенко “Петр Мальдивский”, но не задумывался он, что словосочетание “Миша Мальдивский” не менее благозвучное и актуален? Или даже “Миша два раза Мальдивский”.