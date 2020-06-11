Перефразируя известное выражение: «В украинских судов две беды - деньги и кадры». Точнее - их отсутствие. Сегодня поговорим о деньгах и почему эта проблема достигла такого уровня, что грозит оставить Украину без судопроизводства.

5 июня состоялось заседание Совета судей Украины. Из всех обсуждаемых на заседании вопросов, красной линией выделяется главный – украинскому судопроизводству не хватает денег. Почему?

По словам председателя Совета судей Богдана Монича, у судов не хватает средств на такие банальные вещи, как закупка марок, уборка помещений, приобретение бумаги и т.д.

В прошлом году на базовые потребности обеспечения функционирования судов было потрачено 1, 159 млрд гривен, зато на 2020 год государственным бюджетом выделено на нужды судов 440 млн гривен, то есть почти в три раза меньше, чем было потрачено в прошлом году.

На сегодня дефицит бюджета составляет: в местных общих судах – 432,2 млн грн; в апелляционных общих судах – 182 млн грн; в хозяйственных судах первой инстанции – 69,7 млн грн; в апелляционных судах – 25 млн грн; в окружных административных судах – 65,9 млрд грн; в апелляционных административных судах – 39,8 млн грн.

В то же время, Министерство финансов отказывает судам в перераспределении расходов в рамках уже имеющихся средств, что позволило бы профинансировать наиболее насущные статьи расходов. Вместе с тем, в силу закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» были исключены нормы, по которым Кабинет министров по итогам первого квартала Кабмин должен был пересмотреть показатели бюджета и выделить средства, необходимые для обеспечения функционирования судов.

Ситуация дошла до того, что некоторые суды уже сейчас не имеют возможности ни сообщить стороне о назначеном заседание, ни передать участникам дела принятое решение по делу, а остальные суды первой и апелляционной инстанций на очереди.

Это уже не вопрос затягивания сроков рассмотрения дел (и так далеких от идеала и определенной законом продолжительности), а вопрос фактической возможности осуществлять правосудие, поскольку, грубо говоря, нет повестки – нет и заседания. В некоторых судах судьи оплачивают торгово-хозяйственные и организационные расходы из собственного кармана, то есть сами обеспечивают себе возможность выполнять свою работу.

Этот вопрос был актуальным еще в январе-феврале этого года, более того, в некоторых регионах были проблемы и с выплатой заработной платы работникам суда – она ​​выплачивалась с задержками и различными долями в течение месяца.

Есть проблемы и с работой Укрпочты.

Судьи жалуются на то, что судебная корреспонденция не доставляется адресатам, возвращаясь с отметкой о невручении «по другим причинам». Это не только затягивает время на рассмотрение дела, поскольку каждое такое отправление суд должен посылать адресату повторно, но и приводит к перерасходу средств, поскольку проблему с (не) доставкой до адресата Укрпочта считает проблемой клиента, а не своей, и взимает плату за каждое повторное отправление.

Для судей же недоставка или потеря повестки или решения суда – может закончиться жалобой и дисциплинарным взысканием. Кроме того, вся механика судопроизводства основана на факте уведомления участников дела о ходе его рассмотрения и соблюдении сроков таких сообщений. Если вынуть этот винтик из механизма судебного процесса – все тут же останавливается.

Однако, в части своих нынешних проблем, касающихся отправления корреспонденции, виновата и сама судебная власть. Речь здесь идет о многострадальном проекте Электронного суда, или же, как он назывался в профильном законе – Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЕСИТС).

Ее задачей было перевести суды с бумажного документооборота на электронный. Сначала проект стартовал довольно успешно, было определено несколько пилотных судов, которые должны были протестировать систему на практике.

Однако 1 марта 2019 Государственная судебная администрация отозвала объявления о создании и обеспечении функционирования ЕСИТС, мотивируя это поступлением многочисленных замечаний от судов всех инстанций, Минюста и, тогда еще, ГПУ.

И действительно, в Электронного суда были проблемы со сканированием и загрузкой материалов дел, распознаванием текста, проблемы недостаточной подготовки работников судов для работы с ним, некоторые проблемы с законодательным урегулированием работы ЕСИТС и процессуальными аспектами судопроизводства в электронной форме. Однако проблему нынешнюю – нехватку средств на покупку марок и конвертов, и оплату почтовых услуг – Электронный суд мог бы решить. Но пока о доработке системы не идет и речь.

Что же делать и как решать сложившуюся ситуацию? В Совете судей обвиняют правительство и депутатов, мол, первые не установили предельные тарифы на отправку корреспонденции для судов, что позволило бы сэкономить, вторые – внесли изменения в закон о госбюджете, забрав у судов даже шанс получить дополнительные средства.

Сейчас речь идет о том, чтобы перенаправить 200 млн гривен из зарплатного фонда на текущие расходы на обеспечение работы судов, прежде всего первой и апелляционной инстанций. Это позволит частично закрыть текущие проблемы на несколько месяцев. Однако, это все напоминает приложение подорожника к открытому перелому – столь же плачевно, как и неэффективно.

Денег у государства нет, сегодня это чувствуют все получатели бюджетных средств. А отношения не такой уже и новой власти с судами не сложились с самого начала – здесь и Конституционный Суд внезапно изменил свое отношение к спорным с правовой точки зрения решений президента с «пусть будет как «хочет народ» на резко отрицательное, и Высшая квалификационная комиссия судей никак не могла сформироваться после перезапуска, и международные эксперты и иностранные партнеры раскритиковали намерения и способы тогда еще новоизбранного президента навести свои порядки в украинском судопроизводстве.

Поэтому дальнейшая судьба украинского судопроизводства пока выглядит крайне туманно. Каким бы оно ни было, какие бы низкие рейтинги доверия украинцев не демонстрировало – оно все же работало, и продолжает это делать, хотя и вопреки, а не благодаря эффективной политике исполнительной и законодательной ветвей власти. Однако, то, как власть справляется с другими вызовами оставляет мало надежд на оптимистичный финал.