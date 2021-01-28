Если взглянуть на мировую карту вакцинации от COVID-19, то Украина на ней – страна третьего мира. В то время, как в Европейском Союзе продолжается активная кампания иммунизации, мы полностью можем рассчитывать разве что на гуманитарную инициативу COVAX. Она поможет защитить лишь небольшой процент населения. Относительно препарата CoronaVac китайского производителя Sinovac пока есть только договоренность. Национальное закупочное агентство ГП «Медицинские закупки Украины» не могло вести переговоры с различными производителями, чтобы диверсифицировать поставки, из-за давления министра здравоохранения Максима Степанова – МОЗ блокировал работу предприятия, о чем открыто заявлял директор ГП Арсен Жумадилов. Все, что остается украинцам сейчас – ждать дальнейших договоренностей и стараться не заболеть.

В конце 2020 МОЗ вместе с экспертами составило дорожную карту по вакцинации от COVID-19. Цель этого плана – в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией не менее 50% населения страны. В то же время в ЕС уже в марте 2021 хотят вакцинировать 80% людей старше 80 лет, и 80% работников медицинской и социальной сфер. А к лету этого года там хотят прививать 70% взрослого населения. Об этом рассказала єксперт по вопросам здравоохранения в Делегации ЕС в Украине Александра Яновская во время дискуссии о вакцинации в Украине, которую организовали ОО «Антикоррупционный штаб» и БФ «Пациенты Украины».

«Это очень амбициозная цель, поскольку до 24 января было вакцинировано только 8,5 млн из 450 млн населения ЕС. Также есть большая разница между странами: прививки от 0,5% до 2% населения», – добавила эксперт.

Кто и где сможет вакцинироваться от COVID-19

План вакцинации помогала составлять Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГИ), которую возглавляет инфекционист Федор Лапий. По его словам, НТГИ рекомендовала МОЗ несколько приоритетных групп для вакцинации учитывая опыт других стран, рекомендации ВОЗ и особенности Украины.

«Особенностью Украины является то, что к приоритетным групп отнесли военных Вооруженных сил, находящихся на фронте. Мы понимаем, что если среди военных на передовой начнется вспышка, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы передали рекомендации МОЗ, они вошли в план, который разрабатывало МОЗ в сотрудничестве с ВОЗ», – говорит Лапий.

План рассчитан на два года и предусматривает пять этапов. Первые четыре относятся к группам риска и охватывают около 20 млн человек, то есть половину населения Украины. Их ранжировали по тяжести течения, важности для страны, риском госпитализации и инфицирования. Иммунизация всех желающих предусмотрена пятым этапом плана.

Согласно Дорожной карте, к приоритетным группам относятся медицинские работники включая тех, которые участвуют в противодействии COVID-19, военнослужащие в зоне ООС, социальные работники, люди старше 60 лет, работники критической инфраструктуры, учителя и другие работники сферы образования, взрослые 18 -59 лет с сопутствующими болезнями, люди в местах лишения свободы и работники дошкольных учреждений.

«В Украине, как и в мире, есть дефицит вакцины. В 2021 году производители вакцин имеют объем производства чуть более 2 млрд доз. А страны мира уже зарезервировали 7,5 млрд доз. Страны имеют планы на два года, чтобы шаг за шагом охватить все население. И Украина не является исключением. Кроме вакцины, нужны шприцы, иглы. А также бригады медработников, которые будут проводить вакцинацию. Это большой объем одновременных действий, поэтому медработников нельзя отрывать от предоставления, например, первичной медицинской помощи – все семейные врачи или хирурги не могут пойти в мобильные бригады », – рассказал эксперт.

По его словам, сейчас сформировано более 500 мобильных бригад, которые через неделю начнут обучение, чтобы в середине февраля, когда ожидается вакцина, они могли начать работу.

Кроме мобильных групп, вакцинацию будут проводить пункты прививок. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, если кампания вакцинации начнется в феврале-марте, к ней привлекут 500 мобильных бригад и 4250 кабинетов прививок, то к концу 2021 будут вакцинированы 14 млн человек или 34% населения.

Планируется, что одна мобильная бригада сможет сделать около 100 прививок в сутки, в пунктах вакцинации охват будет меньше, но лучше с доступностью – узнать их расположение и записаться на прием можно будет онлайн.

Какие вакцины появятся в Украине и когда

В феврале ожидается поставка вакцин из двух источников: инициатива COVAX и закупка за государственные средства, рассказал Ляшко. «Госзакупки пока не могу комментировать, потому что продолжаются переговоры, после подписания договоров информацию озвучит или министр, или премьер-министр», – сказал он.

Компания Pfizer подтвердила, что передаст COVAX 50 млн доз своей мРНК-вакцины, следовательно часть получит и Украина. Как известно, эту вакцину следует хранить при температуре около минус 80 градусов. В украинской системе здравоохранения нет технической возможности хранить и транспортировать эту вакцину, поэтому с этим поможет частная фармацевтическая структура. Она будет сохранять препарат при надлежащей температуры, доставлять его в региональные склады – там он может несколько дней находиться при плюс 2-8 градусах.

«Доставка будет рассчитана таким образом, чтобы мобильные бригады по пять дней использовали эту вакцину и провакцинировали приоритетные группы. В частности, это работники медицинских учреждений, оказывающих помощь при COVID-19, как врачи, так и другие работники, вовлеченные в процесс», – пояснил Ляшко.

После этого ожидается поставка вакцин другой технологии с температурой хранения 2-8 градусов – как от COVAX, так и за бюджетные деньги. По словам главного санитарного врача, есть предварительная договоренность о 16 млн доз вакцины от COVAX, точная информация появится 29 января после заседания правления фонда. Речь идет о препаратах Pfizer (эквивалент вакцинации от 0,25% до 3% населения) и AstraZeneca, которая на следующей неделе получить разрешение ВОЗ для экстренного использования. В будущем COVAX может получить вакцины Novavax (пока нигде не зарегистрирована), Johnson & Johnson и еще несколько препаратов.

«Относительно бюджетных закупок: есть контракт с Sinovac при условии, если препарат покажет 70% эффективности. ГП «Медицинские закупки» сейчас обращается к компании с просьбой предоставить досье вакцины, потому что сроки, прописанные в контракте, уже проходят», – добавил Ляшко.

Вакцина Sinovac на днях получила разрешение на экстренное использования в Бразилии. Препарат проходил здесь 3 фазу клинических испытаний и показал высокую эффективность. Хотя в Украине произошел небольшой скандал из-за того, что в разных условиях испытаний цифры были разные и в новости попала «эффективность на уровне 50%».

По словам Федора Лапия, препарат показал хорошую эффективность.

«Если говорить об эффективности вакцины, которая устанавливается в клинических исследованиях, где есть группа вакцинированных и группа плацебо, то для предупреждения легких, средних и тяжелых случаев в бразильском исследовании, о котором все говорят, эффективность составила 78%. Если ко всем этим случаям добавить очень легкие, то 50,38%. Но это с учетом любых случаев. Эти 78% сопоставимы с результатами Pfizer, который имел около 86% в исследовании в Бразилии. Есть особенности дизайна исследования. Если на 78% можно предупредить легкое, средней тяжести и тяжелое течение болезни – это неплохой вариант при отсутствии других», – говорит инфекционист.

Он добавляет, что не стоит путать эффективность с иммуногенностью. «Иммуногенность – это когда не было антител и они появились. Иммуногенность вакцины Sinovac 100%, то есть все участники исследования, которые получили две дозы с интервалом 14 или 28 дней, образовали антитела. А то, от каких форм болезни защищают эти антитела, устанавливают в 3 фазе. Эффективность в 3 фазе относительно легкого, среднего и тяжелого течения составила 78% », – пояснил он.

Для ускорения появления вакцин на украинском рынке Верховная Рада собирается принять закон о государственной регистрации лекарств под обязательство. Как рассказал директор директората фармацевтической политики Минздрава Александр Комарида, такой механизм – это аналог американской и европейской процедуры Emergency Use Authorization.

«По поводу того, какие вакцины могут быть таким образом зарегистрированы: мы ожидаем в ближайшее время соответствующий закон с перечнем стран, на основе данных которых может проводиться такая регистрация. Сейчас в проекте это страны с жесткой регуляторной политикой, такие как США, страны ЕС, Япония, Канада, Австралия, КДР и Индия, где размещены крупные мощности по производству вакцин. России в списке нет, зато есть запрет на регистрацию вакцины из страны-агрессора », – отметил он.

Где брать деньги на вакцины

По словам главного санитарного врача, в бюджете на закупку вакцин предусмотрены 2,6 млрд грн. Также есть остатки прошлогоднего «ковидного» фонда – 1,3 млрд грн, которые Комитет по вопросам бюджета должен направить на программу вакцинации. Кроме того, есть аккумулированные средства Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка, которые могут передать стране, если собственных денег не хватит.

В то же время, говорит Ляшко, не стоит спешить с закупкой как можно большего количества вакцин, ведь во второй половине 2021 на рынок выйдет больше производителей и цена снизится – за те же деньги можно будет купить больше доз. Кроме того, добавил он, Министерство финансов гарантировало, что в случае необходимости будет «перебрасывать» деньги из других статей расходов, чтобы гарантировать закупку вакцины.

Также есть вероятность того, что вакцинами поделятся страны ЕС.

«В новой коммуникации ЕС есть раздел о возможности создания Vaccine sharing mechanism. ЕС из-за ранних контрактов смог заказать 2,3 млрд доз для трех регионов – Западных Балкан, Южного и Восточного партнерства и Африки. Поэтому Украина будет включена в этот механизм через Восточное партнерство. Это план на будущее и все будет зависеть от того, когда страны будут готовы передать эти вакцины. Это может быть донорство или перепродажа», – рассказала Яновская.

Как рассказала экономист по вопросам здравоохранения во Всемирном банке в Украине Елена Дорошенко, есть предварительное согласие ВБ о готовности выделить 90 млн долларов на противодействие COVID-19 в Украине, которые направят в первую очередь на вакцинацию и тестирование.

«Мы рассчитываем, что за деньги Банка, примерно 30 млн долларов, можно будет закупить около 2 млн доз вакцин, которых хватит для 4-5% населения. Но это приблизительные расчеты, пока мы не узнаем окончательную стоимость вакцины. Вероятно, цена будет снижаться и доступ станет шире. 90 млн долларов – это формат займа. Ими будет управлять правительство, прежде всего МОЗ. Это могут быть прямые закупки или аутсорсинг в международные организации. Первоначально рассматривается механизм COVAX или привлечения UNICEF. Не исключаем закупок напрямую у производителей, но это потребует дополнительного рассмотрения их на соответствие банковским процедурам, правилам по противодействию мошенничеству, нивелирование коррупционных рисков», – рассказала Дорошенко.

Появление вакцин на частном рынке МОЗ видит не ранее второго полугодия 2021 года. Ведь сначала все препараты будет выкупать государство, чтобы вакцинировать группы риска.

«Ажиотаж будет расти после введения международного свидетельства о вакцинации. Но комитет по чрезвычайным ситуациям при ВОЗ в январе обратился ко всем странам с просьбой не спешить со свидетельством как обязательным условием пересечения границ. Украина потенциально рассматривает такую ​​возможность, мы будем вносить информацию о прививках в систему электронного здоровья. До 10 февраля все электронные медицинские системы протестуют этот модуль, затем такое свидетельство можно будет сгенерировать при необходимости у семейного врача », – пояснил Ляшко.

Медицинские работники и учреждения, вовлеченные в иммунизацию населения от COVID-19, будут получать выплаты из бюджета по принципу «деньги следуют за пациентом». Национальная служба здоровья разрабатывает для этого отдельный пакет медицинской помощи.

Социологические данные показывают, что большая часть украинцев не согласны вакцинироваться от COVID-19, даже бесплатно. Причиной этого может быть слабая коммуникация правительства и скандалы с закупкой вакцины – люди не против вакцин, просто не понимают, чего ждать и чем их собираются вакцинировать. МОЗ обещает исправить ситуацию с помощью национальной информационной кампании на телеканалах, в СМИ и рекламе. По словам Ляшко, старт этой кампании даст сам президент Владимир Зеленский. Но начнется она не раньше, чем МОЗ узнает, какие именно вакцины и когда начнут поставляться в Украину.