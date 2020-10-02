30 сентября в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары. Это уже третий случай в этом году – перед этим леса горели в июле и сентябре. По информации от Государственной службы чрезвычайных ситуаций, повреждено не менее 250 домов, из-за пожара погибло не менее 9 человек, огонь угрожает 30 населенным пунктам. Наиболее сложная ситуация вдоль линии разграничения от Станицы Луганской до ​​Северодонецка. Из-за пожара закрыли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) с «ЛНР» в Станице Луганской (единственный на всю Луганскую область): там огонь перекинулся на здания КПВВ и улицы неподалеку. Кроме того, пожар захватил обочину дороги возле контрольного пункта, там начали детонировать взрывные устройства.

Пострадавших от пожаров эвакуируют в Северодонецк, хотя огонь был недалеко от города. Так, северодонецкое предприятие «Азот», на котором производят аммиак, сообщило, что огонь добрался территории завода, однако его быстро потушили. Сейчас пострадавшим помогают не только местные власти, но и волонтеры. Буквы пообщались с очевидцем событий Александром Шмалем, переселенцем из Луганска, который три дня назад был вынужден бежать от огня.

Что по состоянию на 15:00 происходит вокруг Северодонецка? Какова ситуация с пожарами?

События очень ужасны. Фото и видео не передают масштаба. Горит 17 населенных пунктов. Сегодня в области был премьер-министр Денис Шмыгаль, он сказал, что общая площадь пожаров – 19 тыс. га. При этом в год в Украине площадь пожаров, по его словам, 25 тыс га. Вдумайтесь, в этом году большая часть этой цифры – это исключительно Луганская область.

И за этот год это уже третій масштабный пожар. Как по мне – он ​​не случаен, это могли быть поджоги. Потому что загорелось по всей области, а очаги возгорания были на значительном расстоянии друг от друга. Да, говорят о засухе, что горит сухая трава или лес. Но не надо забывать и о пулях-трассерах, минах которые летели со стороны «ЛНР». Говорили даже, что возле Станицы Луганской снаряды летели где-то со стороны границы с Россией. И этими пожарами должна заняться Служба безопасности. Найти этих поджигателей, назвать имена и фамилии. А как так: третий масштабный пожар за год начинается одновременно в разных местах!

Что происходит сейчас. Горело Северодонецкое кладбище. Говорили, что якобы что-то горело на территории очистных сооружений завода «Азот», в районе поселка Сиротино. Чтобы вы понимали: с завода в Северодонецке идет канал, по которому подают отходы производства. И они попадают в резервуары, в районе Сиротина. Вот там был пожар. Но говорят, что его пожарные уже ликвидировали. При этом в самом селе вроде пожар продолжается. Говорят, что там сгорело 140 домов. Сам завод продолжает работу. Там производят аммиак. И понятно, что его просто так, повернув рубильник, не остановить.

Недалеко от Севердонецька есть поселок Боброво, который стоит вокруг красивого озера. Там продолжается пожар и люди оттуда пишут волонтерам, что пожарных у них нет вообще.

При этом в области работают спасатели. Перед нашим с вами разговором я выходил гулять с собакой – видел, как в сторону пожаров полетели пожарные самолеты. Утром в городе не было чем дышать, стоял сильный дым. Казалось, что горит соседний квартал. Улицы были пусты, в магазинах людей почти не было. Сейчас, ближе к вечеру, начался небольшой дождь, дышать стало легче.

Официально говорят о 9 погибших. Но цифра может стать больше – во время паники могли забыть о ком-то. И вообще сейчас в Северодонецк идет большой поток погорельцев.

Как по пожару реагирует местная власть?

Если честно, то кроме выступления главы области и премьера ничего сказать не могу. При этом у них была информация, актуальная на вчерашний вечер. Разве что сказали, что тем, у кого сгорели дома, выплатят по 300 тыс. грн. Но за эти деньги, если честно, дом не построить. Например, в поселке Смоляниново тем, у кого сгорели дома, платили по 500 тыс. грн.

Зато активно включились волонтеры. Они собирают деньги, везут вещи для пострадавших. Этим людям памятник ставить надо.

Как волонтеры организуются?

Как обычно: через Facebook. Там и активисты, и обычные пользователи. Например, утром мой друг из Рубежного написал, что стоило бы людям помочь, организоваться. Уже через несколько часов они собрали определенную сумму денег, нашли транспорт и увезли погорельцам воду, еду и теплые вещи. Больше деталей пока не скажу – люди сейчас в дороге с ними нет связи. Знаете, я сам из Луганска. И много слышал о том, что происходило в Киеве во время Майдана. Как люди самоорганизовывались, просто так брали и помогали другим, даже не зная их. Частично это сейчас происходит у нас. Плюс волонтеры сообщают наиболее актуальную информацию. Они пытаются помогать животным, вывозить их в безопасные места.

Можете рассказать подробнее об эвакуации животных?

С животными просто катастрофа. Если людей во время пожара эвакуировали в Северодонецк, то животных – нет. Потому что погорельцы не могли вывезти с собой коров или свиней. И сейчас уже появляются совершенно ужасные фото, которые показывают, что с этими животными произошло. Волонтеры говорили, что на дорогах подбирают собак и кошек с обгоревшими лапами. Везут их в город. Не знаю, где здесь животных размещают, но как бы ветклиники уже оказывают им помощь. Не знаю, бесплатно ли.

Но надо понимать, что до сих пор из-за пожара большая территория закрыта для волонтеров. Они просто не могут туда попасть. И что там – никто не знает. Как только будет возможность – активисты туда поедут вывозить животных. Но также следует понимать, что вывезти скот (коров, свиней и т.д.) волонтеры не смогут.

Где разместились погорельцы?

По состоянию на утро это была пара школ, где людей разместили в спортивных залах на матрасах. Но, как я знаю, школы после ремонта, поэтому условия там должны быть нормальные. Ну и большинство людей свозят в Северодонецк, потому что здесь более развита инфраструктура. Полевых кухонь возле школ не видел, возможно людям готовят в школьных столовых, здесь точно не скажу.

Также есть опасения, что могут вырасти цены на аренду жилья. Так как всех же в школах не разместишь. И долго жить там невозможно. Я помню 2014-й, когда люди бежали из Луганска. В тот же Северодонецк. И здесь отдельные персонажи решили немного подзаработать и подняли арендную плату в несколько раз. А так жить в постоянной эвакуации – тоже трудно. Я сам погорелец, знаю о чем говорю.

Откуда вы выезжали и когда?

Все эвакуации очень похожи. За этот год у меня это уже третий пожар. А перед этим был Луганск в 2014-м. Тогда мне сказали бежать из города, иначе можно было попасть на подвал. У меня была слишком активная проукраинская позиция. И я собрал вещи в одну спортивную сумку и поехал в Киев. Помню, как на вокзале переселенцы спали на карематах рядами. Сейчас в школах условия значительно лучше, поверьте. Из Киева уехал в Луцк, оттуда – во Львов, потом снова в Киев. Впоследствии уехал в Северодонецк, потому что мне обещали, что под руководство дают местный театр – я режиссер по профессии. Но, я сейчас не шучу, пока я ехал в поезде – сессия горсовета ликвидировала Северодонецкий театр драмы. Мы создали свой, частный. Назвали его «Арт и Гарт». Потом у нас забрали помещение, в котором мы выступали. И где-то в это время я купил себе домик в садоводстве недалеко от города. От автовокзала 9 минут на машине ехать. Не поверите, обошелся он мне всего в 2,5 тыс грн. Впоследствии, правда, туда вложили кучу денег. Друзья помогли. Без них бы я не справился.

А потом был пожар в июле. Его связывали с незаконной вырубкой лесов: якобы кто-то так пытался скрыть следы. У нас тогда в садоводстве даже погибшие были. У соседей сгорели дома. А мой, на удивление, остался целым. Тогда из леса, помню, прилетали горящие сосновые шишки. И от них загоралось. У меня тогда сгорел виноградник, 7 деревьев и часть огорода. У некоторых не осталось вообще ничего. У некоторых сгорели подсобные помещения. И, с этого, конечно, можно смеяться, но в садоводстве почти ни у кого не осталось туалетов. Все огонь забрал.

На этот раз я выезжал последним. Это было три дня назад. Уже все в дыму, дышать нечем, мобильная связь исчезает. Ко мне пришел сосед, говорит: «Давай выбираться». Я попросил 5 минут на сборы. Взял сумку с вещами, собаку под мышку и поехали. Сейчас остановился у своих актеров.

И знаете, если раньше мы с друзьями думали, что вокруг нашего садоводство не будет жизни лет пять, то сейчас и об этом уже речь не идет. Там просто все сгорело на расстоянии в 1,5-2 км от садоводства. Людей туда пока не пускают. И мы сейчас думаем, когда мы сможем вернуться и что мы увидим.

За предыдущие пожара кто-то из вашего садоводства получил возмещение?

Нет. Там интересная история. Садоводство основал в свое время завод «Азот» из Северодонецка. Но территориально оно принадлежит к Новоайдарскому району. И там вообще, кажется, не были в курсе о нашем существовании. В общем, надо было собрать следующий пакет документов: копии паспорта и идентификационного кода, справка из банка о счете, на который перечислят деньги. Кроме этого надо книга садовода и фотографии всех пострадавших домов, подсобных помещений и тому подобное. Но эти фото делала полиция.

Также надо было заявление о том, что мы – пострадавшие. И его мы писали трижды. Сначала – пожарным. Почти сразу появились пожарные инспекторы, которые сами составляли эти заявления, а мы просто ставили подписи. Через две недели приехала полиция. Замечательные, адекватные люди. Но они составляли заявления, что мы потерпевшие. Уже когда мы должны были получать деньги – оказалось, что надо написать еще одно заявление о том, что мы пострадавшие. Уже третье. Когда мы спросили, куда делись предыдущие, нам сказали что-то типа: «Да они могли затеряться, лучше напишите еще одно». И последние заявления мы писали для Новоайдарского районного совета. Каждый, в результате, собрал ворох документов. Но в процессе выяснилось, что юридически мы не до конца садоводство, якобы нас район не признает, что у нас на территории дачи, а не просто колхозный сад. Честно, не знаю, что там дальше надо будет делать. Сдать анализ крови? Пройти дактилоскопию? Наконец, зима на носу, кому-то негде жить. У некоторых системы отопления повреждены. И не все смогут отремонтировать все за свой счет.