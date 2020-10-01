Пожежі на Луганщині: в небезпеці понад 30 населених пунктів

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Найскладніша ситуація склалася на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, які розташовані вздовж лінії розмежування.

Зараз оголошена евакуація в населеному пункті Гаврилівка, оскільки вогонь почав поширюватися в його напрямку. В село прибули автобуси для евакуації місцевих мешканців.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, вражена вогнем усіх 8 осередків, становить понад 11 тис. гектарів. За оперативними даними, вогнем пошкоджено понад 250 будівель.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, спалахнула суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64).

Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.

Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.