Пожежі на Луганщині: в небезпеці понад 30 населених пунктів

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Найскладніша ситуація склалася на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, які розташовані вздовж лінії розмежування.
Зараз оголошена евакуація в населеному пункті Гаврилівка, оскільки вогонь почав поширюватися в його напрямку. В село прибули автобуси для евакуації місцевих мешканців.
За попередніми оцінками, орієнтовна площа, вражена вогнем усіх 8 осередків, становить понад 11 тис. гектарів. За оперативними даними, вогнем пошкоджено понад 250 будівель.
Що відомо про пожежі на Луганщині?
30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, спалахнула суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64).
Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.
Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.
- Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб.
- Згодом стало відомо, що загинули 9 осіб, ще 14 — госпіталізовано.
- У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.