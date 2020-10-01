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Пожежі на Луганщині: в небезпеці понад 30 населених пунктів

У Луганській області триває ліквідація масштабних лісових пожеж, які загрожують безпеці 31 населеного пункту

Четвер, 1 жовтня 2020, 22:56

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Найскладніша ситуація склалася на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, які розташовані  вздовж лінії розмежування.

Зараз оголошена евакуація в населеному пункті Гаврилівка, оскільки вогонь почав поширюватися  в його напрямку. В село прибули автобуси для евакуації місцевих мешканців.

За попередніми оцінками,  орієнтовна площа, вражена вогнем усіх 8 осередків, становить  понад 11 тис. гектарів. За оперативними даними,  вогнем пошкоджено понад 250 будівель.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, спалахнула  суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64).

Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.

Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.

  • Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб.
  • Згодом стало відомо, що загинули 9 осіб, ще 14 — госпіталізовано.
  • У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.
Теги: ДСНС України, Луганськая область, пожежа

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