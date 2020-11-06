Мы до сих пор не знаем всех результатов собственных местных выборов, но будто уже и не хотим знать. Можно подумать, что для украинцев куда более смысла в том, чем закончится схватка Дональда Трампа и Джозефа Байдена за американский Белый дом.

С одной стороны, конечно, есть расхожее мнение: кто управляет США, тот управляет миром. Поэтому как не следить за тамошними выборами? Обязательно надо следить. Но, с другой стороны, уровень вовлеченности соотечественников в чужие политические игры разительно не соответствует ни географической, ни культурной дистанции, отделяющей Украину от США. Все-таки реальное влияние, которое американский президент мог или хотел бы оказать на внутриукраинскую ситуацию или баланс сил в войне на Донбассе, сильно отличается от его воображаемого влияния. В реальности США делают в Украине и для Украины ровно столько, сколько готова сделать любая американская администрация, хоть республиканская, хоть демократическая. В фантазиях же многих украинцев глава Белого дома подобен Бэтмену от геополитики, который одним только наложением санкций может обрушить ненавистный путинский режим и покончить с проклятой войной и коррупцией в Украине. Впрочем, с коррупцией можно и повременить. Только с войной.

Собственно, вера в великого Другого, которому есть дело до наших проблем и который достаточно могуществен, чтобы эти проблемы порешать, и движет в основном тем пристальным интересом, которое держит украинцев прикованными к новостным лентам – что там в Неваде и Пенсильвании, все ли бюллетени посчитали? Эта же вера долгие годы была причиной того, что Путин и Лукашенко были куда более популярными политиками в Украине, чем любой отечественный политик мог себе помечтать. Она же раскачивает качели народной любви-ненависти к каждому вновь избранному главе государства: пока президент новый, он Другой; но по мере узнавания и привыкания народ все более укрепляется в мысли, что никакой он не другой, а такой же, обычный, как все, то есть одновременно злодей, и беспомощный, не может ничего. Несите следующего.

Надо сказать, что вера во всемогущего Другого не является сугубо украинской чертой. Скорее это общее свойство незрелых личностей и сообществ. Да что далеко ходить. Прямо сейчас Дональд Трамп яростно требует остановить подсчет голосов, потому что, по его мнению, это не подсчет, а заговор коварных демократов, спевшихся с журналистами, главами штатов и избиркомов и других негодяев всех мастей. Трамп искренне себя ощущает жертвой, которого угнетает коллективный Другой. И категорически не согласен принять электоральные последствия собственных действий. Которые, кстати, еще и не совсем катастрофические: всего-то пара-тройка процентов разницы в уровне поддержки.

Однако по крайней мере в одной психологической установке украинцы и, например, американцы кардинально отличаются. Речь идет о доверии к себе. Именно из доверия к самому себе вырастает человеческая убежденность в том, что его картина мира, его цели, его трудности имеют значение и заслуживают внимания. Именно на доверии к себе строится способность действовать от своего имени и в своих интересах. Умение жить «здесь и сейчас», не тратя время и силы на абстрактные увлечения какой-нибудь геополитикой, тоже обеспечено самодоверием.

Наша повседневная жизнь, жизнь обычного человека в обычном украинском городе или селе, недвусмысленно указывает на самоотчуждение и самонедоверие. Одно из психологических исследований украинских территориальных громад выявило, что люди категорически отказывают любой власти в праве распоряжаться судьбами их территории. Но и самим себе в этом праве они тоже отказывают. Так и живут на ничьей земле годами, десятилетиями, поколениями.

Америка в этом смысле выглядит, конечно, пристроенной в «хорошие руки».

Есть, конечно, в этой нашей вовлеченности в заморские события отголосок любви давать непрошенные советы. О, это замечательная народная забава, которая убивает всех зайцев сразу. И позволяет на мгновение ощутить свое превосходство над советуемым, и проявить лучшие свои качества – доброту там, отзывчивость, мудрость, и развлечься немного, ведь чужие беды – это как бразильский сериал, смотря который можно прожить несколько интересных жизней, не вставая с дивана. И все это – совершенно бесплатно, ни последствий, ни ответственности.

Но, опять же, глупо считать, что в непрошенные советы любят играться только в Украине. Везде любят. Просто в Украине слишком мало других интересных развлечений. Обустройство собственной жизни в наших краях – это отнюдь не весело. По крайней мере для тех, кому горький опыт подсказывает, что американские выборы являются гораздо более действенным инструментом перемен в Украине, чем собственно украинские.