Условия карантина противоречат сразу пяти статьям Конституции, но новые ограничения не действуют в таких зонах, как «тротуар», «улица» или «лес. Этой лазейкой можно воспользоваться, чтобы отстоять свои права в условиях необъявленного чрезвычайного положения.

С 6 апреля Кабмин своим постановлением №211 ужесточил условия карантина. Штраф за их нарушение – 17-34 тысяч гривен для физических лиц и до 170 000 гривен – для должностных лиц, как это предусматривает статья 44-3 Кодекса об административных нарушениях (КоАП).

Граждан обязали носить маски и другую защиту в общественных местах, к которым отнесли и придомовые территории. В таких местах можно быть не более чем по двое, и только для сопровождения детей. В лесопарковых зонах можно ходить по одному, и только для выгула домашних животных. При «служебной необходимости» передвижения не ограничены, но средства защиты все равно нужно носить.

Глава правительства Денис Шмыгаль объяснил такие меры «минимизацией распространения эпидемии коронавируса». Главный санитарный врач Виктор Ляшко – тем, что основные случаи заражения Covid-19 в Украине происходили именно в парках. Но такие аргументы не объясняют неконституционного ограничения свободы передвижения для граждан, которое присуще только режиму чрезвычайного положения, объявить который Банковая пока не решилась.

Что делать в этой ситуации? Адвокаты советуют добросовестно соблюдать карантинные предписания Кабмина. Там есть достаточно лазеек, чтобы отстоять свои права и свободы без обращения в суд, или же – без наложения штрафа от полицейских.

Карантин для всей страны можно вводить только после объявления чрезвычайного положения, рассказал «Буквам» управляющий партнер Адвокатсткого объединения “Донец и Партнеры”, адвокат Артем Донец. По его словам, Кабмин может ввести карантин только по инициативе министерства здравоохранения и только по представлению главного санитарного врача Украины как главы санитарно-эпидемологическая службы, ликвидированной еще в 2017 году. А статья 40, пункт «і» закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» предусматривает только один случай, когда главный санитарный врач Украины может подать обоснованное представление с предложением об установлении карантина – это введение режима чрезвычайного положения в Украине или в отдельных местностях .

И такой правовой режим запускается только указом президента Украины, который должен утвердить Верховная Рада.

Соответственно, только после объявления чрезвычайного положения Кабмин может ввести карантин, как это предусматривает статья 29 закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней», дополнил в комментарии «Буквам» Андрей Шульгин, юрист корпоративного права адвокатского объединения KachuraLawyers.

Действующее законодательство и дальше гарантирует свободу передвижения наших граждан – то есть статья 33 Конституции и статья 12 закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине». Поэтому, как говорит Шульгин, центральная и местная власть по сути нарушают права каждого, кто законно находится на территории Украины.

Кроме этого, власть еще и нарушила статью 68 Конституции. Эта статья говорит, что «незнание законов не освобождает от ответственности». Но эта статья и не обязывает гражданина знать и другие нормативно-правовые акты, в том числе решения Кабмина или местных властей, даже если они касаются борьбы с распространением коронавируса. Впрочем, эту норму Конституции авторы статьи 43-2 КоАП проигнорировали, и позволили штрафовать на 17-34 тысяч гривен за нарушение даже тех предписаний местных властей, о существовании которых человек может даже не догадываться, подчеркнул Шульгин.

Наконец, дополнил Донец, власть своими действиями нарушила еще три статьи Конституции: право на свободу мирных собраний (ст. 39), право на проведение и участие в религиозных мероприятиях (ст. 35) и право на свободу предпринимательской деятельности (ст. 42).

Граждане обязаны соблюдать предписания карантина, даже если этот режим был введен незаконно, написала на своей странице в Facebook Татьяна Козаченко, президент адвокатского объединения «Юридическая компания «Капитал».

По ее словам, пока действие постановления Кабмина №211 не отменит само правительство или суд, этот документ будет действовать. Поэтому вместо поисков объяснений, почему карантин незаконный, людям лучше определиться – как действовать так, чтобы не нарушить законодательство.

Почти каждый протокол за нарушение карантина и штраф в 17-34 тысяч гривен можно будет обжаловать, утверждает Донец. По его словам, составить протокол по статье 43-2 КоАП, то есть за нарушение условий карантина полиция имеет право только, если факт заражения гражданина Covid-19 точно доказан. Но полиция – не врачи, поэтому болезни диагностировать не могут.

Полицейские могут угрожать штрафом за отсутствие маски и других средств защиты. На это гражданин может возразить, что не смог получить обязательные бесплатные средства защиты, как это предусматривает статья 20 закона «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения».

Наконец, полиция не имеет права задерживать граждан под предлогом «медицинских мероприятий», например – доставки в отделение, чтобы выяснить факт заболевания Covid-19. Санкцию на это может дать только суд. Если же полиция задержала гражданина, он имеет право ничего не подписывать без собственного адвоката или предоставленного государством в рамках бесплатной правовой помощи.

Пробелы в законодательстве позволяют вообще избежать штрафа за нарушение карантина. Например, гражданин имеет право не подписывать протокол за нарушение условий карантина. Максимум, что полиция может сделать в этом случае – задержать на 3 часа «для установления личности», говорит Донец.

Кабмин запретил пребывания без маски в общественных местах. Единственное толкование термина есть в Законе об уменьшении употребления табачных изделий.

Согласно этому определению общественное место – часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Юристы отмечают, что законодатель хотя и установил понятие «общественного места», но не объяснил при этом понятие «проезжая часть» и «тротуар». То есть, находясь на тротуаре, гражданин формально не обязан соблюдать карантинные предписания, добавляет Шульгин.

Кабмин запретил посещать лесопарковые зоны и стадионы, а также находиться в общественных местах без маски. Но при этом, как утверждает адвокат Татьяна Бережная, граждане и дальше имеют право гулять в лесу, благодаря путанице в определениях.

Лес – это «тип природных комплексов (экосистема), в котором сочетаются преимущественно древесная и кустарниковая растительность с соответствующими почвами, травяной растительностью» и тому подобное. А правительство запретило гулять в «лесных участках с эстетически ценными ландшафтами, предназначенными для массового отдыха населения». Соответственно, именно в лесу граждане и дальше имеют право гулять и заниматься спортом.

Формально, по улице можно бегать даже без маски. Но при этом следует обходить остановки транспорта как «общественные места», чтобы избежать штрафов.

Лазейки есть даже в праве выгуливать домашних животных. По закону, это не только собаки или кошки, но и другие животные, которые «не имеют жизнеспособных диких популяций», и которые человек искусственно вывел для удовлетворения собственных эстетических потребностей.