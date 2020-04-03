Улица, пешеходная зона не является общественным местом. В связи с этим украинцев не могут штрафовать за пребывание без защитной маски или респиратора на улице во время карантина.

Об этом сообщила в комментарии #Буквам адвокат Наталья Фадеева.

Она объяснила, что согласно статье 1 закона Украины “О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения” под общественным местом подразумевается часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

В статье 13 того же закона дан перечень общественных мест: 1) в лифтах и таксофонах; 2) в помещениях и на территории учреждений здравоохранения, 3) в помещениях и на территории учебных заведений 4) на детских площадках; 5) в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта; 6) в подъездах жилых домов; 7) в подземных переходах; 8) в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров; 9) в помещениях заведений ресторанного хозяйства; 10) в помещениях объектов культурного назначения; 11) в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, 12) на стационарно оборудованных остановках маршрутных транспортных средств.

Фадеева уточнила, что этот список не является исчерпывающим, поскольку органы местной власти могут его дополнять.

“Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом, поскольку в соответствии с действующим законодательством не относится к списку мест общественного скопления и не соответствует требованиям ст. 1 закона”, – подчеркнула адвокат.

Таким образом, по словам Фадеевой, оштрафовать гражданина, который идет по улице без маски в период действия карантина не могут.

“Нет, не могут, поскольку в соответствии с п. 2 изменений к постановлению Кабмина от 02.04.2020 года речь идет о пребывании без маски, респиратора и т.д. в общественных местах”, – объяснила адвокат.

Комментируя наказания за нарушения правил карантина, Фадеева напомнила, что, согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 – 34 тыс. гривен), а для должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 – 170 тысяч гривен).

“В любом случае суд будет определять размер штрафа и наличие или отсутствие вины в действиях лица”, – уточнила адвокат.