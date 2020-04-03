Кабинет Министров Украины опубликовал постановление об ужесточении карантина в стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Документ № 255 от 2 апреля был сегодня опубликован на официальном сайте Правительства.

Так, решено запретить до 24 апреля 2020 года:

1) с 6 апреля пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно;

2) с 6 апреля перемещение группой лиц в количестве более чем 2 человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями и так далее);

3) пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей;

4) посещение учебных заведений;

5) посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

6) посещение спортивных и детских площадок;

7) проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий (кроме тех, которые необходимы для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления);

8) работу субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей: предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения;

9) регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в частности пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси.

Это не касается: перевозок легковыми автомобилями; перевозок работников предприятий, учреждений служебными и/или арендованными транспортными средствами – “в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство”.

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10) перевозки пассажиров в метрополитене городов Киева, Харькова и Днепра;

11) перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем).

Разрешается осуществление акционерным обществом “Укрзализныця” отдельных пассажирских рейсов во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Министерством инфраструктуры, а также отдельных пассажирских рейсов в международном железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и администрацией Государственной пограничной службы.

12) поставщикам электрической энергии, операторам систем распределения электроэнергии запрещено осуществлять отключения и ограничения ниже технологического минимума потребления энергии предприятиями централизованного водоснабжения и вооотвода независимо от формы собственности, угледобывающих предприятий;

13) запрещено посещение учреждений, предоставляющих паллиативную помощь, учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают дети, пожилые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью и так далее;

14) запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах;

15) запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

16) самовольно покидать места обсервации (изоляции).

Ограничения работы субъектов хозяйствования не касаются:

• торговли продуктами питания, топливом, деталями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, суточным молодняком домашней птицы, средствами связи и телекоммуникаций (в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками), в специализированных магазинах, которые должны соблюдать противоэпидемические меры;

• осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей;

• медицинской практики;

• деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации;

• ветеринарной практики;

• деятельности автозаправочных комплексов;

• деятельности по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

• периодических испытаний автотранспортных средств на предмет дорожной безопасности;

• сертификации транспортных средств, их частей и оборудования;

• технического обслуживания регистраторов расчетных операций;

• деятельности по подключению потребителей к Интернету, пополнению счетов мобильной связи, оплате коммунальных услуг и услуг доступа в Интернет;

• ремонта офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного потребления;

• объектов почтовой связи;

• квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг при условии обеспечения персонала (включая защиту лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты;

• торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов;

• деятельности учреждений, в которых проживают медицинские работники и другие лица в обсервации.

Предпринимателям на время карантина разрешили вести учет доходов и расходов без использования книг учета доходов и расходов.

С полным текстом документа можно ознакомиться ниже:

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