Ольга Стефанишина в 2018-2019 годах была заместителем министра здравоохранения в команде Ульяны Супрун, координировала вопросы государственных закупок, вакцинации и общественного здоровья. Перед тем более 10 лет работала в пациентских организациях: Международной сети людей, живущих с ВИЧ, и благотворительном фонде «Пациенты Украины». С 2019 года является народным депутатом от партии «Голос», входит в Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

За последний год мы слышали много заявлений от руководства государства и самого МОЗа о «не такой» медреформе. Мол, эта модель не работает, ее надо изменить, все надо переосмыслить. В то же время есть объективные факты, которые свидетельствуют, что реформа идет по правильному пути. Что, по вашему мнению, стоит за такими заявлениями?

Давайте посмотрим, как разворачивалась медицинская реформа. Она началась в 2018 году, когда началась первичка. В 2018-2019 годах реформу реализовала команда Ульяны Супрун. Что тогда произошло: большинство украинцев подписали декларации с семейными врачами, у врачей поднялась зарплата в пять раз, сейчас врач семейной медицины может зарабатывать 20 тыс. грн и больше.

Реформу вторичного звена, которая стартовала в 2020 году, реализовывала команда президента Зеленского. И здесь мы действительно видим проблемы. С одной стороны, суть медицинской реформы сохраняется, финансирование обычно происходит по принципу «деньги следуют за пациентом», то есть оплачивается медицинская услуга, в некоторых случаях неэффективные медицинские учреждения получили дотации, хотя это несколько нарушает основной принцип реформы. Но чтобы медреформа реализовалась, ее надо воплощать. Этого никто не делает уже полтора года.

Когда «Слуги народа» пришли к власти, все реформы остановились, не только медицинская. Они заморозили все, что началось после Революции достоинства. В частности, медреформу. Даже если у нас есть правильный закон, правильные принципы, нужно работать с больницами, с областями – надо помогать им реформироваться, а не дискредитировать реформу в их глазах. Есть больницы, в которых достаточно средств на счетах, чтобы повысить зарплату врачам так же, как на первичке. Но они этого не делают, потому что боятся – ежедневно министр им говорит, что все не так и мы все изменим. А в конце года МОЗ вообще собирался сорвать продлении соглашений с медицинскими учреждениями. Была ситуация, когда министр отказывался направлять на правительство постановление, без которого нет возможности делать выплаты медучреждениям с нового года. Только 22 декабря МОЗ наконец ее подал.

Здесь есть несостоятельность, популизм и непонимание процессов. Я уверена, что президент Зеленский не понимает всей сути медицинской реформы. У медреформы всегда было много врагов, поэтому легче продолжать эту критику и ничего не делать. Именно так действует нынешняя власть.

Кроме заявлений, есть и конкретные действия. Например, министр Максим Степанов отменил результаты прозрачного конкурса на руководителя Национальной службы здоровья и назначил собственный карантинный псевдоконкурс с формальными собеседованиями. Все указывало на то, что он хочет назначить на эту должность лояльного человека, по крайней мере, еще до объявления результатов в соцсетях поздравляли с победой Константина Ярынича. Но что-то пошло не так, и руководителем службы стал член старой команды Андрей Виленский. Что вам известно об этой истории и изменении планов Степанова?

Мы фактически сорвали планы Степанова назначить лояльного руководителя НСЗУ. Я узнала об этих конкурсных собеседованиях в день их проведения, мне удалось туда попасть, поскольку органы исполнительной власти не могут не впустить народных депутатов. Министр сам заявлял, и я с этим согласна, что я сорвала ему процесс. Он нервничал, не мог при мне продолжать этот фарс (формальные собеседования, – ред.). У министра был план: собеседования должны продолжаться до 11 часов вечера, Ярынич был одним из последних, а на следующий день правительство должно было утвердить победителя. Так случилось, что из-за меня Степанов не смог провести часть собеседований, он просто не успел. По процедуре, если министр не успевает, не может на следующий день подать кандидатуру победителя на правительство. Мы просто выиграли время. А потом, как я догадываюсь, различные организации, международные партнеры включились, чтобы отстоять независимость НСЗУ.

Я знаю, что многие депутаты пытались это назначение затормозить, в том числе и представители «Слуги народа», они пытались достучаться до премьера, президента, чтобы указать им, что это недопустимо. Планы Степанова провалились, потому что ему помешали. Он действительно хотел это сделать.

Также по вине МЗ «Медицинские закупки» не смогли вовремя купить средства защиты для врачей, лекарства от тяжелых болезней, заключить контракты на вакцины от COVID-19 и освоить бюджет 2020 года. К тому же, Степанов заявил о намерении сменить компанию, которая проводит закупки. Насколько эти тенденции опасны, не собираются ли нас вернуть во времена ручного режима закупок у «своих» поставщиков? Например, китайскую вакцину Синовак будет поставлять предприятие Лекхим, связанное с Раисой Богатыревой.

Более того, Степанов собирается уволить руководителя ГП «Медицинские закупки» Арсена Жумадилова. Это очень легко сделать: объявляются два выговора на основании того, что ГП не справилось с работой. Таким образом Степанов получит в свои руки 10 млрд грн, которые в этом году были выделены на лекарства и вакцины. И даже больше – с вакциной против COVID-19 это будет 13 млрд грн. он использует эти деньги так, как считает нужным. Арсен Жумадилов является тем человеком, который противостоит коррупционным намерениям министерства, он публично рассказывает о том, что на него давят, в частности такое происходило в процессе закупки вакцины от COVID-19. Были и другие меры со стороны МОЗ, которые тормозили закупку.

Это реванш. Контрреволюция происходит во всех сферах, и в системе здравоохранения в частности. Прошло семь лет после Революции достоинства, пять лет мы строили систему, работали с международными закупочными организациями, затем было создано эффективное ГП «Медицинские закупки». И за полтора года почти все разрушено. Если сейчас уволить руководителя «Медицинских закупок», то последний форпост упадет. Закупки лекарств вернутся на коррупционные рельсы времен Богатыревой.

Я только не могу понять, насколько надо не иметь никаких ценностей, чтобы вмешиваться в закупку лекарств для тяжелобольных людей и вакцины. Когда в этой сфере воруют, это означает, что у власти какие-то нелюди. Когда лекарства для онкобольных или людей с ВИЧ не закупаются или покупаются по завышенным ценам – это убийство. По моему мнению, закупка вакцины от COVID-19 по такой схеме (через единственного посредника – ред.) не могла состояться по частной инициативе господина Степанова. Я подозреваю, что эта схема получила согласование людей из Офиса президента.

Уже известно, что вакцины от COVID-19 для Украины будет покупать агентство Crown Agents. Они надежны и ранее уже покупали препараты для Украины. Однако зачем нам платить за услуги Crown Agents, если есть готовое госпредприятие?

Я не знаю, кто и почему принял такое решение. Но, возможно, таким было требование международных партнеров, поскольку мы видим, что эффективность ГП «Медицинские закупки» нивелируется ручным режимом Степанова. У нас есть эффективное ГП, но работать оно не может, потому что есть давление МОЗ, премьер-министра, который лично звонит в ГП и предписывает не проводить переговоры с производителями вакцин. Он не сможет позвонить в Crown Agents или Программу развития ООН, потому что это вмешательство в их деятельность. А здесь они себе могут такое позволить.

Возможно, закупка вакцины от COVID-19 через международные организации является и нашеим выходом сегодня, пока продолжается эта ситуация. Но, конечно же, это плохо для построения национальной системы закупок, ведь ГП «Медицинские закупки» могло бы покупать вакцины не менее эффективно, а может и более, если бы ему не мешали чиновники.

Харьковская компания Биолик заявила о готовности и поставлять, и производить российскую вакцину от коронавирусной болезни. МОЗ при этом комментирует только формальный аспект, мол, вакцина должна показать эффективность и только тогда будет зарегистрирована в Украине. Даже не принимая во внимание то, что никто не видел доказательств эффективности Sputnik-V, уместно ли Украине допускать российскую вакцину на свой рынок?

Мы с еще 24 народными депутатами написали обращение в Совет национальной безопасности и обороны с требованием запретить регистрацию и использование российской вакцины в Украину. Это можно сделать на уровне подзаконных актов, есть специальное постановление, в котором запрещено использовать, например, ветеринарные лекарства из России. То есть, кот и собака защищены от, простите, российской бурды. А людям можно колоть какую-то непроверенную вакцину.

С этой вакциной есть несколько проблем. Во-первых, она вообще не имеет доказанной эффективности, а также результаты тех исследований, которые она прошла, вызывают много сомнений. Так называемый сюрприз в шприце. Во-вторых, политическая составляющая. Одними из первых, кого в Украине вакцинируют от COVID-19 будут военные. Я не представляю, как можно прививать наших военных вакциной страны, которая их убивает. Это неэтично и любая нормальная страна это понимает. Конечно, мы будем требовать запрета российской вакцины. Если Кабмин не будет иметь достаточно мужества для этого, мы напишем закон.

МОЗ сейчас вообще не освещает вопросы вакцинации в Украине, мы не знаем, нет ли у нас провалов в охвате по календарю прививок, есть ли в регионах вакцины (последняя таблица с остатками была в сентябре). Например, еще в 2019 году эта информация была в открытом доступе и обновлялась, сейчас нет. Следите ли вы за этой темой?

Мы следим, как раз уровень охвата вакцинацией проверяли в ноябре и охват было недостаточным, намного ниже, чем в предыдущие годы. В целом в Украине уровень прививок падал, начиная с 2010 года. Это было связано с отсутствием вакцин и дискредитацией этой программы в целом, в частности со стороны России, которая распространяет фейки через соцсети. Когда мы были в МОЗ, то много работали над поднятием уровня вакцинации. С 2016 до 2019 года количество привитых от кори годовалых детей выросло вдвое – от 45% до 91%. Это был результат работы всей команды Министерство здравоохранения и наших партнеров. Сейчас этот уровень падает, ведь МОЗ вообще не ведет кампанию по популяризации прививок.

Пандемия – также преграда на пути к плановой вакцинации, поэтому надо работать еще более интенсивно. К тому же, мы действительно не знаем, какие в Украине вакцины, где не хватает. Мы в Минздраве всегда публиковали эти данные на сайте, чтобы понимать, в каком регионе сколько вакцин. Сейчас этой информации у нас нет.

Социология показывает, что значительная часть украинцев не планирует вакцинироваться от коронавирусной болезни. Есть ли у вас или у комитета здоровья нации план поощрения вакцинации?

Мы еще в декабре разработали рекомендации к национальному плану вакцинации от COVID-19. Там есть логистический блок – как вакцина будет поставляться, транспортироваться, храниться, места, где будут проводиться прививки – и информационный блок. МОЗ и правительство – это ключевые институты, которые должны популяризировать вопрос вакцинации, объяснять, развенчивать мифы. Ведь очень много ложной информации, которую подхватывают СМИ. Чтобы так не происходило, нужна четкая коммуникация от профильного министерства.

Но если зайти на сайт МОЗ или Facebook-страницу, то там только брифинги Степанова, но нет четкой информации по вакцинации от коронавирусной болезни. Если ключевой орган ничего не говорит, то и люди растеряны. Они не хотят вакцинироваться не потому, что вакцинация плохая. Я уверена, что в Украине нет 50% людей, которые не верят в прививки – их гораздо меньше. Но 50% не понимают до конца, как этот процесс будет происходить и какой вакциной. Скандалы с закупкой китайской вакцины через украинского посредника отбивают у людей желание вакцинироваться.

Программа медицинских гарантий в прошлом году недофинансирована почти на 50% и, судя по всему, бюджета ей хватит только на полгода. Будет ли парламент принимать меры для исправления ситуации?

Сейчас мы ожидаем от НСЗУ точной информации о нехватке денег на работу ПМГ. После этого будем инициировать работу по поиску средств и пересмотру бюджета-2021. Мы будем пересматривать различные статьи, возможно, напишем специальные законопроекты. Когда в прошлом году началась эпидемия, то страна смогла найти 60 млрд грн. Ясно, что потом их потратили на что придется, но если правильно действовать, то и в этом году можно найти деньги, чтобы насытить медицину, и каждый год увеличивать этот бюджет. Ибо медицина хронически недофинансирована уже очень много лет.

Общественные организации многократно требовали отставки Стапанова и прозрачного конкурса на должность министра здравоохранения. Возможен ли в Украине такой конкурс и что для этого нужно?

Конкурсы на должность министров не запрещены, была бы политическая воля. Но мы понимаем, что есть только один человек, который решает, кто будет министром – это Владимир Зеленский.

Он единственный назначает министров и несет политическую ответственность за все, что потом происходит. «Голос» зарегистрировал постановление об увольнении господина Степанова еще летом, ее подписало около 100 народных депутатов. Но ему удается удержаться, думаю, это связано с тем, как «эффективно» он проводит государственные закупки. Повторю: я не думаю, что закупка вакцины от COVID-19 по завышенной цене – его частная инициатива. Как и во времена Богатыревой, на этом могли заработать другие высокопоставленные лица.