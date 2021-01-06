Про це заявив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Наразі оператором із закупівлі вакцин визначено державне підприємство “Медичні закупівлі України”.

Днями голова ДП Арсен Жумаділов розповів про зволікання МОЗ із закупівлями вакцин проти коронавірусу, а також про те, що вакцину компанії Sinovac можна було закупити дешевше.

За словами Жумаділова, лише 10 грудня МОЗ уповноважив ДП на проведення закупівлі, і в той же день були повідомлені виробники вакцин-кандидатів. Він уточнив, що Україна вже могла б отримати не один, а два контракти на закупівлю вакцин, але через дії МОЗ цього не сталося.

Очільник МОЗ Степанов на сьогоднішньому брифінгу відреагував на заяви Жумаділова, назвавши їх “літературною творчістю”.

Міністр стверджує, що цими заявами Жумаділов нібито “дискредитує Україну” на міжнародній арені.

Степанов нагадав, що Україна має намір отримати вакцини двома шляхами: в рамках ініціативи COVAX у кількості 8 млн доз (наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року) і безпосередньо у виробників.

За словами голови МОЗ, крім закупівлі вакцини у компанії Sinovac Biotech, Україна знаходиться “на стадії фінальних домовленостей з іншими виробниками”. При цьому Степанов не став називати компанії, посилаючись на те, що не має права розголошувати інформацію.

“Ще раз хочу наголосити, що своїми домислами та висловлюваннями автор (Арсен Жумаділов, – ред.) дискредитує нашу державу перед міжнародною спільнотою. Це перше. По-друге, цими повідомленнями він реально почав погіршувати наші позиції в переговорах, і це вже не жарт . Саме тому така реакція. Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде безпосередньо виконувати цю функцію технічну із закупівлі вакцин. Ми не можемо ставити під загрозу забезпечення вакцинами України, тому що комусь хочеться писати дописи в соціальних мережах і отримувати хвилинку слави, як він, мабуть, вважає”, – зазначив Степанов, коментуючи повідомлення керівника ДП “Медзакупівлі”.

Степанов стверджує, що інформація про зупинку діяльності ДП “Медзакупівлі” через припинення фінансування міністерством не відповідає дійсності.

“Що стосується зупинки операційної діяльності ДП “Медзакупівлі” через нібито припинення фінансування з боку МОЗ – це черговий фейк. Ніякої зупинки немає, підприємство працює в штатному режимі. Фінансовий план підприємства затверджений ще 10 грудня. Що стосується паспорта бюджетної програми: він затверджується після прийняття бюджету. Бюджет набув чинності 28 грудня 2020 року, і відразу після цього починають готуватися документи, затверджуються паспорти бюджетних програм. Зазвичай це відбувається наприкінці січня, іноді пізніше. В Україні ще не затверджений жоден паспорт бюджетної програми. При цьому діяльність жодного підприємства не припинилася. Зарплата ДП “Медзакупівлі” виплачується в повному обсязі, вона була виплачена 30 грудня 2020 року”, – повідомив міністр.

Також Степанов заявив, що МОЗ вважає неефективною діяльність ДП “Медичні закупівлі” за підсумками 2020 року.

“У 2020 році МОЗ доручив ДП “Медзакупівлі” провести закупівлі по 483 позиціях лікарських засобів… Отримано все було в червні-вересні 2020 року. Станом на 31 грудня тендери по 103 позиціях провалені… Це препарати для пацієнтів з онкологією, для лікування кардіозахворювань… МОЗ буде перестраховуватися і закуповувати з інших джерел”, – сказав він.