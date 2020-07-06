После того, как с 1июля страны ЕС решили не открываться для туристов не из шенгенского пространства, украинцы осознали, что проводить отпуск им придется как уже забытые времена до безвиза. В Турции, Египте, на Адриатике и дома.

Последней надеждой для украинцев провести высокий сезон на любимых европейских курортах было то, что Греция и Португалия ослушаются директив ЕС и откроют свои границы не для граждан шенгена.

Однако, эти страны решили так не поступать, чтобы не получить минусы в европейской семье по другим вопросам.

Поэтому с 1 июля в ЕС могут попасть только некоторые категории украинцев: ученики, студенты, моряки, путешествующие транзитом; специалисты из третьих стран, чья работа не может выполняться дистанционно.

История же 17 украинцев, которых задержали в аэропорту Греции, говорит о том, что рисковать и проводить отпуск в полицейском отделении, не стоит.

И лучше ехать по беспроблемному маршруту. Например, на Адриатику. Но и там есть нюансы.

Хорватия хоть и является страной ЕС, но поскольку она еще не входит в Шенген, то воспользовалась лазейкой в законодательстве и пускает к себе отдыхать украинских туристов.

Для того, чтобы поехать отдыхать, достаточно показать бронь отеля.

В Черногории более строгие правила.

В настоящее время въезд в Черногорию для граждан Украины разрешен, однако только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

Это должен быть ПЦР-тест или ИФА-тест на антитела (ELISA), сделанный не позднее чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора образцов, а не получение результатов).

Подходят только тесты, сделанные в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025. Списка таких лабораторий в Украине нет, однако эту информацию о наличии аккредитации можно узнать непосредственно в учреждении.

По состоянию на 6 июля в Черногории 781 подтвержденных случаев COVID-19. 14 человек погибли. Согласно данным украинского МОЗ страна внесена в «красную зону» по возвращении из которой придется 14 дней сидеть на самоизоляции.

Хотя Кабинет министров своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран «красной зоны» при условии, что они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и он покажетотрицательный результат.

Впрочем, возможно, что к моменту, когда вы соберетесь в Черногорию, ситуация изменится.

Как сообщила Буквам тураргент Ольга Храченко из компании «Tut I tam», ближайший вылет в эту страну возможен только 18 июля – до этого все туры раскуплены.

«Туристические операторы сократили количество чартеров до 40%, поэтому предложение достаточно ограниченное»,- отметила Харченко.

Основная масса запросов украинцев как и прежде касается Турции. В эту страну можно лететь хоть послезавтра.

Эта страна открыла границы для украинцев без требований проходить ПЦР-тест, но ехать нужно со страховкой от коронавируса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Турция будет направлением номер один для украинцев, которые захотят путешествовать и провести летний отпуск в этом году за границей.

Но и здесь для украинцев все будет не так, как год назад. Во всяком случае, что касается выбора мест отдыха.

«Поскольку для отелей достаточно сложная система условий работы из-за коронавируса, то многие из них не открылись. Но несмотря на сокращение предложения сами цены на отели не очень изменились. А поскольку сейчас высокий сезон, то и цены, понятно, высокие», – отмечает Ольга Харченко.

На сайте туроперара Tui отдых в Турции можно найти туры от 40 тысяч гривен на двоих. В то время как в Хорватию от 65 тысяч, а Черногорию и Египет – от 26 тысяч.

Есть еще одно достаточно новое направление для украинцев – это Албания.

Эта страна одной из первых приняла украинцев в этом году. Первый чартер улетел 26 июня.

Согласно перечню МЗ, Албания входит в число стран «зеленой» зоны. Это означает, что украинцы после возвращения из этой страны не обязаны проходить самоизоляцию или обсервацию, но должны иметь страховой полис.

Либо же вы можете не уезжать из Украины и оценить, как развивался местный туризм, пока вы ездили в Европу.

При этом, как отмечает Ольга Харченко, те отели, которые в Украине действительно могут конкурировать, уже раскуплены до конца лета.

«В большинстве же случаев наши курорты по ценам и уровню обслуживания и комфорту продолжают проигрывать тем же турецким», – отмечает турагент.

Ее тезка Ольга путешествовала с семьей по Херсонской и Одесской области. «Сюда нужно безусловно ехать, чтобы увидеть все красоты – Станиславские горы, розовое озеро, Арабатсткую стрелку, Асканию Нову, Аккерманскую крепость, но цены иногда настолько неоправданы, что за них можно было бы отдохнуть где-то на юге Франции».

«Мы старались снимать не номера в отеле, а отдельные домики. И было очень неудобно там жить неделю без стиральной машины, утюга и даже швабры и моющего средства для посуды», – отмечает туристка.

«Чтобы увидеть все красоты Херсонщины вам 100% понадобится машина и приготовьтесь после Каховки ехать по бездорожью», – предупреждает Ольга.

Что касается пляжей, то они здесь чистые. Если хотите найти подобие Испании, то за ними, пожалуй, стоит ехать в Затоку. А вот в сторону Черноморска расположены санжайские склоны. Здесь отсутствует пляжная инфрастуктура, зато если заехать машиной и со всем своим, то есть возможность насладится красотой и тишиной. И сделать красивые фото для инстаграма.

Квартиры и номера в отелях в Одессе на ближайшие недели можно найти на booking от 6 тысяч, в Затоке – от 3 тысяч.

В Железном порту, Геническе и Скадовске за неделю проживания придется заплатить от 5 до 15 тысяч.