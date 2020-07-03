Условия въезда в Черногорию для туризма во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В настоящее время въезд в Черногорию для граждан Украины разрешен, однако только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

Это должен быть ПЦР-тест или ИФА-тест на антитела (ELISA), сделанный не позднее чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора образцов, а не получение результатов).

Подходят только тесты, сделанные в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025. Списка таких лабораторий в Украине нет, однако эту информацию о наличии аккредитации можно узнать непосредственно в учреждении.

По состоянию на 3 июля в Черногории 663 подтвержденных случаев COVID-19. 13 человек погибли. Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. 27 июня карантин возобновили.

Ранее #Буквы сообщали, что украинцам также разрешен въезд в такие страны, как Албания, США, Ирландия, Великобритания, Беларусь, Сербия, Мексика, Египет, Тунис, Турция, Северная Македония и Словения.